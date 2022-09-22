若疫情突升溫　王必勝：0+7不排除延後

行政院長蘇貞昌今（22）日在院會中說明，將在9月29日開放第一階段邊境管制措施，包括入境總量提升至每周6萬人，恢復各國互惠免簽證，取消入境採集深喉唾液PCR檢測，改以發放4劑快篩試劑，若疫情如預期發展，最快將在10月3日開放「0+7」；若屆時疫情突然升溫，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝也說明，第二階段解禁包括0+7也不排除延後。
關於邊境解封將逐漸鬆綁，預計於9月22日開放第一階段邊境管制措施，第二階段最快將在10月13日實施，有媒體質疑若屆時疫情往上走是否仍如預期開放0+7，王必勝回應，根據推估模型與疫情，高峰很有可以是在上周，本周二、三、四確診數相較上周都有下降的趨勢。
王必勝表示，目前趨勢看來是往下，距離第一階段邊境管制措施開放還有一周可以觀察，若屆時疫情上升得很嚴重，也不排除第二階段會延後實施。
行政院發言人羅秉成也補充，這次邊境管制措施調整與建議，是朝向朝向正常生活、積極防疫與穩健開放邁進，第二階段實施並沒有直接決定時程，但院長蘇貞昌已對接下來政策指示，本周持續觀察波峰情況，若疫情如預期並在可控範圍，第二階段便會在2周後實施。
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