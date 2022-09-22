獨／許藍方與人夫康醫師對話首曝光　自曝不上訴理由

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法院今天開庭，許藍方律師曾耀賢主張，先前開庭時所羅列的對話紀錄還需增加幾句，結果遭鏡週刊委任律師否決，主張許藍方延遲訴訟，稱如果許藍方引用的是侵害配偶權案的對話紀錄，另案應該上訴，而非在本案增加對話紀錄。
然而，律師曾耀賢表示，康醫師於另案開庭時，也就是今年1月26日準備程序庭時，具結證稱許藍方沒有傳送「私密照」給康醫師，而且許藍方完全不懂法律，所以跟前一位律師沒辦法充分溝通。
許藍方補充表示，因為前律師是前經紀公司委任的，之前的律師訴訟策略是主張訊息的真實性並非原始訊息，所以沒有針對訊息內容討論，直到7月她重新委任律師後，她才有辦法跟曾律師充分討論、溝通防禦策略及答辯方向，希望法官能夠諒解。
另外，許藍方也解釋，侵害配偶權遭判50萬元不上訴，是考量還要花律師費，浪費司法資源、媒體資源，又要再耗掉一年時間，她不想影響對方家庭，她也不否認跟康醫師傳訊息，這件事確實造成康妻精神受到侵害，所以沒有上訴必要，但不代表她有介入或性行為。
法官詢問鏡週刊委任律師有無調解意願，鏡週刊律師主張，週刊記者沒有不實報導，也不同意調解。許藍方稱，她尊重。法官庭末詢問許藍方收入，她說，約100萬，一年，法官諭知全案辯論終結，10月21日宣判。
許藍方委任律師曾耀賢受訪表示，當事人在另案不上訴，是因為她承認確實有跟康醫師傳過訊息，如果「傳訊息的行為」，讓康妻不能接受，她尊重，所以不上訴；然而，針對傳訊息的「內容」被記者「加註」、「腦補」後寫成不實報導，那她勢必追究，才會另提妨害名譽告訴。