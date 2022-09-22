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獨／許藍方與人夫康醫師對話首曝光　自曝不上訴理由

▲最美博士許藍方22日前往北院開庭（圖／記者潘千詩攝，2022.09.22）
▲最美博士許藍方22日前往北院開庭（圖／記者潘千詩攝，2022.09.22）

記者潘千詩／台北報導

2022-09-22 13:37:252022-09-22 13:54:28

《鏡周刊》去年8月報導「最美博士」許藍方不倫已婚康醫師，遭康妻求償300萬元，因許藍方喊冤稱她沒有介入康醫師的婚姻，另對《鏡週刊》提告報導不實，反遭週刊求償10萬元。台北地院今（22）日針對《鏡周刊》提告部分開庭。庭訊中，許藍方解釋，判賠50萬元不上訴，不是因為她默認自己是小三，而是考量對方家庭及多方因素後，才決定不上訴。

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康妻對許藍方提起侵害配偶權案，台北地院7月初判決，許藍方應賠償50萬元，因為許藍方沒有上訴，結果被外界譏為「法院認證的小三」。然而，整起事件並未落幕，因為她對康妻及《鏡週刊》提告妨害名譽，結果《鏡週刊》反向許藍方求償10萬元。北檢今天將康妻不起訴，週刊記者另案偵辦。

▲最美博士許藍方（圖／記者潘千詩攝，2022.09.22）
▲最美博士許藍方（圖／記者潘千詩攝，2022.09.22）
法院今天開庭，許藍方律師曾耀賢主張，先前開庭時所羅列的對話紀錄還需增加幾句，結果遭鏡週刊委任律師否決，主張許藍方延遲訴訟，稱如果許藍方引用的是侵害配偶權案的對話紀錄，另案應該上訴，而非在本案增加對話紀錄。

然而，律師曾耀賢表示，康醫師於另案開庭時，也就是今年1月26日準備程序庭時，具結證稱許藍方沒有傳送「私密照」給康醫師，而且許藍方完全不懂法律，所以跟前一位律師沒辦法充分溝通。

許藍方補充表示，因為前律師是前經紀公司委任的，之前的律師訴訟策略是主張訊息的真實性並非原始訊息，所以沒有針對訊息內容討論，直到7月她重新委任律師後，她才有辦法跟曾律師充分討論、溝通防禦策略及答辯方向，希望法官能夠諒解。

▲許藍方出示她與康醫師的對話紀錄，可以看出康醫師想追求許藍方，但有些對話被抽調（圖／記者潘千詩翻攝）
▲許藍方出示她與康醫師的對話紀錄，可以看出康醫師想追求許藍方，但有些對話被抽掉（圖／記者潘千詩翻攝）
另外，許藍方也解釋，侵害配偶權遭判50萬元不上訴，是考量還要花律師費，浪費司法資源、媒體資源，又要再耗掉一年時間，她不想影響對方家庭，她也不否認跟康醫師傳訊息，這件事確實造成康妻精神受到侵害，所以沒有上訴必要，但不代表她有介入或性行為。

▲許藍方說，針對對話時間她去找照片，康醫師說那件很好扒開的衣服，是藍色這一件，結果被編輯成好像她有跟康醫師在床上（圖／記者潘千詩翻攝）
▲許藍方說，針對對話時間她去找照片，康醫師說那件很好扒開的衣服，是藍色這一件，結果被編輯成好像她有跟康醫師在床上（圖／記者潘千詩翻攝）
法官詢問鏡週刊委任律師有無調解意願，鏡週刊律師主張，週刊記者沒有不實報導，也不同意調解。許藍方稱，她尊重。法官庭末詢問許藍方收入，她說，約100萬，一年，法官諭知全案辯論終結，10月21日宣判。

許藍方委任律師曾耀賢受訪表示，當事人在另案不上訴，是因為她承認確實有跟康醫師傳過訊息，如果「傳訊息的行為」，讓康妻不能接受，她尊重，所以不上訴；然而，針對傳訊息的「內容」被記者「加註」、「腦補」後寫成不實報導，那她勢必追究，才會另提妨害名譽告訴。

▲許藍方委任律師曾耀賢（圖／記者潘千詩攝，2022.09.22）
▲許藍方委任律師曾耀賢說，許、康的對話紀錄，康妻有抽掉一兩句，再拿給記者看，由記者自行加註（圖／記者潘千詩攝，2022.09.22）

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