「原子少年」夏浦洋體力太好！電到同性　被勾腰告白

Podcast節目《哇靠有事嗎》一口氣網羅《全明星運動會4》的帥哥群，本集率先登場紅隊「炘浦陞」3強于成炘、夏浦洋、張家陞，3人除了在節目中放送肌肉，還比誰的同性緣比較好？出身自《原子少年》火星的夏浦洋說：「我大學4年只有男生跟我示愛。」
長得帥、體能好的男生是否較受女生歡迎？從小練了11年田徑的張家陞說：「我同性緣比較好，我還上過Dcard的彩虹版。」他在主持人面前秀出體脂只有6%的薄片肌，好身材獲得認證。183公分、體重只有58公斤的夏浦洋，體脂更是低到驚人，只有3%，但他說：「體脂太低，有碰撞的話很容易受傷。」體力好到被隊員形容為不斷電電池的夏浦洋，對於自己的異性緣很哀怨，因為大學4年只有男生跟他告白，還勾著他的腰說：「我喜歡你，你願意跟我在一起嗎？」
相較下，專長是籃球、打過HBL的于成炘，從小學就開始收到女生的情書。于成炘笑說，高中練球住宿舍，教練不希望球員跟女生接觸，雖然每次比賽都會吸引很多女性球迷，但一比完教練就會把眾人帶走。他國中時期從163公分抽高到183公分，現在186公分的他身高體長，寬鬆衣服下隱藏著傲人的胸肌，同時擁有一副「翼狀肩舺」，長得像天使要飛出來的翅膀，他在錄製現場接受「驗貨」，全場大叫驚呼連連。
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