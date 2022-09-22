于子育演活《俗女》國民媽媽 許願「穿性感旗袍」拍戲
從專業歌手轉職成演員，藝人于子育2020年以《俗女養成記》拿下金鐘獎迷你劇集「電視電影女配角獎」，精湛演技獲得肯定，今年再次以《俗女養成記2》入圍金鐘獎戲劇節目女配角獎，實力不容小覷。日前于子育受邀上納豆主持的節目《誰來演戲》，于子育被納豆稱為是「演戲的路上一起長大的老朋友」，她大方分享自己透過演戲發掘更深層的自我，「當演員就不壓抑了，很多人是透過戲劇認識我的，忘記我曾經的身分（歌手），其實我真的很高興。」
90年代以琇琴為藝名，與錦雯組成錦繡二重唱出道，發了6張專輯，入圍3次金曲獎，而後又因為大環境影響，誤打誤撞開啟演員之路，但不論是哪個時期，于子育都繳出不錯的成績單，曾入圍三金的傲人紀錄（金曲、金鐘、金馬），讓納豆直呼「真的是讓所有演藝人員非常羨慕！」不過于子育卻說，她的演藝之路一直以來都不是很順利，「當歌手時，從簽約到真的發片，中間相隔了10年，面對很多事情我都不敢高興得太早，因為我怕樂極生悲。」
近年，于子育演出台劇《俗女養成記》、電影《孤味》等，表現備受肯定，更因常常演出母親的角色被稱為國民媽媽，她感慨：「好像以前當歌手的這10幾年路程，是為了成就我成為演員的那一刻。」接下來她許願要挑戰演出穿旗袍的角色，「我特別把媽媽訂婚時的旗袍改成我的尺寸，穿旗袍的女人最性感了！」