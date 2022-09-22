中職／台鋼補強無極限！請來日本國家隊首席防護官　

台鋼雄鷹球團將於9月24日進行創隊首度全隊訓練。在開訓之前，繼日本隊金牌守備教練井端弘和、傳奇洋將路易士之後，今（22）日宣布再添外援，聘請具有30年以上日本國家隊防護官資歷的河野德良擔任球團國際顧問。





我是廣告 請繼續往下閱讀