補破網！政院拍板限縮外役監資格　惡性重大不得申請　

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法務部表示，為使外役監制度契合監獄行刑法及外役監條例的立法意旨，並降低外役監受刑人伺機脫逃或逾期未歸，而有危害公共秩序、社會安全的風險，因此針對遴選資格、停止執行移回一般監獄事由、返家探視核准基準等規定提出修法，以適度調和外役監制度性功能，均衡維護社會安全及受刑人復歸社會需求。
最終於院會通過法務部所提修法草案，修正重點為遴選要件，積極要件部分，首先為延長在監考核期間須有期徒刑執行逾三分之一、累犯逾二分之一；第二是縮短外役監收容日數，修法後限制一年內可提報假釋者才能遴選，另外役監平均收容日數縮短；第三為強化資格審查，維護社會安全，增列「在監行狀善良」且「無危害公共秩序、社會安全之虞」等二項要件，藉由審查受刑人在監表現、再犯風險等危險因子，降低外役監制度性風險。
消極要件部分，排除惡性重大、易生公共秩序、社會安全危害犯罪，包括故意犯罪致死、所犯10年以上重罪、妨害公務致重傷、脫逃、強盜、加重詐欺、擄人勒贖等重大暴力犯罪，以及犯組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、兒童及少年性剝削防制條例、性侵害犯罪防治法、家庭暴力防治法、毒品危害防制條例、人口販運防制法等特定犯罪。
另增列淘汰事由，增訂「違反返家探視規定，情節重大」淘汰事由，強化機關考核權限，降低返家探視制度性風險；增訂「受傷或罹患疾病，致不適於外役監繼續執行」淘汰事由，確保外役監受刑人均能適於外役作業，以符合制度本旨，強調受刑人有違反外役監秩序、安全行為或違反返家探視情節重大情形，均須立即淘汰，收回已得縮刑，確保社會安全。
此外也增訂外役監受刑人返家探視要件，增列「在監行狀善良」、「無危害公共秩序、社會安全之虞」作為返家探視申請要件，加強外役監審查義務，確保返家探視制度效益與社會安全需求達於衡平。
法務部說明，本次外役監條例修正草案立法通過後，將具有降低脫逃風險、減少社會危害、延長一般監獄執行期間落實中間處遇、協助提升受刑人復歸社會等修法效益，健全外役監階段性功能。