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補破網！政院拍板限縮外役監資格　惡性重大不得申請　

▲法務部矯正署副署長許金標說明外役監遴選制度部分條文修正草案內容。（圖／記者陳威叡攝，2022.09.22）
▲法務部矯正署副署長許金標說明外役監遴選制度部分條文修正草案內容。（圖／記者陳威叡攝，2022.09.22）

記者陳威叡／台北報導

2022-09-22 13:24:08

台南日前發生殺警案震驚全台，外役監制度也引發熱議，行政院今（22）日討論外役監遴選制度並通過部分條文修正草案，將限縮外役監申請資格，包括延長在監考核時間、縮短外役監收容日數、強化資格審查，另惡性重大、易生公共秩序、社會安全危害等特定犯罪將予以排除申請資格，政院通過後將送至立院審議。

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法務部說明，外役監制度的設立目的，在使受刑人入監執行一定期間後，能於獲釋前逐步適應社會生活，為落實外役監中間處遇功能，達成受刑人復歸社會矯正目標。

法務部表示，為使外役監制度契合監獄行刑法及外役監條例的立法意旨，並降低外役監受刑人伺機脫逃或逾期未歸，而有危害公共秩序、社會安全的風險，因此針對遴選資格、停止執行移回一般監獄事由、返家探視核准基準等規定提出修法，以適度調和外役監制度性功能，均衡維護社會安全及受刑人復歸社會需求。

最終於院會通過法務部所提修法草案，修正重點為遴選要件，積極要件部分，首先為延長在監考核期間須有期徒刑執行逾三分之一、累犯逾二分之一；第二是縮短外役監收容日數，修法後限制一年內可提報假釋者才能遴選，另外役監平均收容日數縮短；第三為強化資格審查，維護社會安全，增列「在監行狀善良」且「無危害公共秩序、社會安全之虞」等二項要件，藉由審查受刑人在監表現、再犯風險等危險因子，降低外役監制度性風險。

消極要件部分，排除惡性重大、易生公共秩序、社會安全危害犯罪，包括故意犯罪致死、所犯10年以上重罪、妨害公務致重傷、脫逃、強盜、加重詐欺、擄人勒贖等重大暴力犯罪，以及犯組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、兒童及少年性剝削防制條例、性侵害犯罪防治法、家庭暴力防治法、毒品危害防制條例、人口販運防制法等特定犯罪。

另增列淘汰事由，增訂「違反返家探視規定，情節重大」淘汰事由，強化機關考核權限，降低返家探視制度性風險；增訂「受傷或罹患疾病，致不適於外役監繼續執行」淘汰事由，確保外役監受刑人均能適於外役作業，以符合制度本旨，強調受刑人有違反外役監秩序、安全行為或違反返家探視情節重大情形，均須立即淘汰，收回已得縮刑，確保社會安全。

此外也增訂外役監受刑人返家探視要件，增列「在監行狀善良」、「無危害公共秩序、社會安全之虞」作為返家探視申請要件，加強外役監審查義務，確保返家探視制度效益與社會安全需求達於衡平。

法務部說明，本次外役監條例修正草案立法通過後，將具有降低脫逃風險、減少社會危害、延長一般監獄執行期間落實中間處遇、協助提升受刑人復歸社會等修法效益，健全外役監階段性功能。

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