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綠控許淑華「花瓶擺前面、黑道站後面」　招待所顏家翻版

▲蔡培慧陣營今批評國民黨對手許淑華家族，非法佔用國有地違建蓋招待所，猶如「台中顏家」的翻版。（圖／蔡培慧競總提供，2022.09.22）
▲蔡培慧陣營今批評國民黨對手許淑華家族，非法佔用國有地違建蓋招待所，猶如「台中顏家」的翻版。（圖／蔡培慧競總提供，2022.09.22）

記者顏幸如／南投報導

2022-09-22 13:39:352022-09-22 13:51:00

民進黨南投縣長候選人蔡培慧今批評國民黨對手許淑華家族，非法佔用國有地違建蓋招待所，之後再依法承租，許在南投市長任內還於周邊發包17件美化工程自肥，卻突然在選前拆除4層樓的建物，過程猶如「台中顏家」的翻版！許淑華若當選縣長，根本是「花瓶擺前面、黑道站後面」。

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許淑華回應表示，自己從政20年，如有不法情事，不會有機會參選縣長，民進黨所謂的招待所，其實是廟方提供給社區發展協會使用，後續協會遷出，基於管理維護考量才拆除。蔡陣營選情告急，對選戰無計可施、窮途末路，企圖用想像跟影射方式與她做連結，這種抹黑烏賊戰一向不適合南投，她8月底已提告。

▲許淑華指對手選情告急，才不斷以抹黑烏賊戰打擊她。（圖／翻攝許淑華臉書，2022.09.22）
▲許淑華指對手選情告急，才不斷以抹黑烏賊戰打擊她。（圖／翻攝許淑華臉書，2022.09.22）
蔡培慧今（22）日偕同民進黨團幹事長羅致政、黨團副幹事長林靜儀等人在立院召開「許淑華家族，假公濟私黑影幢幢」記者會，指控許淑華家族於1995年先在南投市吉利路佔用國有地興建招待所，2001年6月才向國產署承租3筆土地；許淑華擔任南投市長任內，周邊共發包17件美化工程，總決算金額1780萬元，是毫不避諱的自肥。

羅致政指出，許陣營聲稱4層樓的招待所是合法建物，為什麼今年突然不見了？因為裡面藏著很多貓膩、不可告人的過去，許淑華可能擔心參選縣長將因此被攻擊，所以超前部署變成「消失的招待所」。

▲南投縣議員候選人曾琮愷站在已被拆為平地的「招待所」前。（圖／蔡培慧競總提供，2022.09.22）
▲南投縣議員候選人曾琮愷站在已被拆為平地的「招待所」前。（圖／蔡培慧競總提供，2022.09.22）
林靜儀指出，這根本是台中顏家豪宅的翻版！先佔用國有地蓋違建招待所，把國家資源當自家資源使用，選舉的時候再把它拆掉。許家既聲稱該建築是合法建物，為何中二立委補選顏寬恒失利後，招待所也悄悄拆除。？

她說，許家招待所過去就是黑道喬事的場所，1995年起多次被檢調搜索，涉及包括《槍砲彈藥刀械管制條例》、《恐嚇取財》、《強暴》、《脅迫》、《妨害人身自由》等刑事案件，許父及旗下的犯罪集團，還在此處因上述案件遭判刑定讞入監。

林靜儀強調，地方首長將公家資源用於自肥、鞏固特定地方勢力的強大，是絕大多數台灣人不能接受的事，過去有台中海線顏家、雲林張家，現在是南投許家，一旦許淑華當選縣長，這個招待所會不會蓋回來？

▲原本4層樓的招待所，如今已被拆為平地。（圖／蔡培慧競總提供，2022.09.22）
▲原本4層樓的招待所，如今已被拆為平地。（圖／蔡培慧競總提供，2022.09.22）
▲蔡培慧指許淑華在招待所附近發包17件美化工程自肥。（圖／蔡培慧競總提供，2022.09.22）
▲蔡培慧指許淑華在招待所附近發包17件美化工程自肥。（圖／蔡培慧競總提供，2022.09.22）
蔡培慧痛批許淑華家族「黑影幢幢」，並提3大質疑：為什麼許要護航砂石業者？為什麼為了協助黑道正副議長蓋議會大樓，把剛蓋好的運動公園毀掉？為何家族招待所自肥工程17件？蔡培慧強調不允許黑道治縣，許淑華若當縣長，將會是「花瓶擺前面，黑道站後面」。

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