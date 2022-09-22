綠控許淑華「花瓶擺前面、黑道站後面」　招待所顏家翻版

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蔡培慧今（22）日偕同民進黨團幹事長羅致政、黨團副幹事長林靜儀等人在立院召開「許淑華家族，假公濟私黑影幢幢」記者會，指控許淑華家族於1995年先在南投市吉利路佔用國有地興建招待所，2001年6月才向國產署承租3筆土地；許淑華擔任南投市長任內，周邊共發包17件美化工程，總決算金額1780萬元，是毫不避諱的自肥。
羅致政指出，許陣營聲稱4層樓的招待所是合法建物，為什麼今年突然不見了？因為裡面藏著很多貓膩、不可告人的過去，許淑華可能擔心參選縣長將因此被攻擊，所以超前部署變成「消失的招待所」。
林靜儀指出，這根本是台中顏家豪宅的翻版！先佔用國有地蓋違建招待所，把國家資源當自家資源使用，選舉的時候再把它拆掉。許家既聲稱該建築是合法建物，為何中二立委補選顏寬恒失利後，招待所也悄悄拆除。？
她說，許家招待所過去就是黑道喬事的場所，1995年起多次被檢調搜索，涉及包括《槍砲彈藥刀械管制條例》、《恐嚇取財》、《強暴》、《脅迫》、《妨害人身自由》等刑事案件，許父及旗下的犯罪集團，還在此處因上述案件遭判刑定讞入監。
林靜儀強調，地方首長將公家資源用於自肥、鞏固特定地方勢力的強大，是絕大多數台灣人不能接受的事，過去有台中海線顏家、雲林張家，現在是南投許家，一旦許淑華當選縣長，這個招待所會不會蓋回來？
蔡培慧痛批許淑華家族「黑影幢幢」，並提3大質疑：為什麼許要護航砂石業者？為什麼為了協助黑道正副議長蓋議會大樓，把剛蓋好的運動公園毀掉？為何家族招待所自肥工程17件？蔡培慧強調不允許黑道治縣，許淑華若當縣長，將會是「花瓶擺前面，黑道站後面」。