快訊／本土確診+42212！死亡個案增59人　境外移入258例

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指揮中心指出，今日新增59例本土病例死亡個案，為33男性、26女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、52具慢性病史、49未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月17至9月19日，死亡日期介於6月7日至9月19日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增258例境外移入個案中，為144例男性、114例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(28例)，德國(11例)，美國(9例)，菲律賓及印尼(各4例)，泰國及西班牙(各3例)，緬甸、韓國及荷蘭(各2例)，瑞士、柬埔寨、阿拉伯聯合大公國、新加坡、義大利、香港、英國、保加利亞、日本及中國(各1例)。另180例感染國家調查中。入境日期介於今年8月22日至9月21日。
指揮中心統計，截至目前國內累計17,401,440例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,261,179例排除)，其中6,132,794例確診，分別為33,125例境外移入、6,099,615例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,702例COVID-19死亡病例，其中10,686例本土，個案居住縣市分布為新北市2,246例、臺北市1,198例、臺中市1,078例、高雄市997例、桃園市820例、臺南市814例、彰化縣627例、屏東縣426例、雲林縣337例、南投縣312例、苗栗縣277例、嘉義縣255例、基隆市230例、宜蘭縣221例、花蓮縣187例、嘉義市173例、新竹縣171例、臺東縣152例、新竹市115例、澎湖縣30例、金門縣20例；另16例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。