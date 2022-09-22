批中央看「輿論風向」開放國門　國民黨團質疑：配套在哪

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謝衣鳯質疑指揮中心，國門開放與否，難道都要透過媒體和網路，先放風向，試探輿論反應如何，決定是否開放？指揮中心專業判斷在哪？難道是為政治服務？
謝衣鳳進一步拿各國開放邊境狀況舉例，如日本含台灣在內的藍區國家，入境可免除檢疫、居隔；韓國-免提供PCR陰性證明，入境後24小時內需接受PCR採檢。
謝衣鳳強調，各國入境規定非常清楚，反觀指揮中心只會在媒體、網路放消息、測風向，並沒有告訴國人以及未來開放國門後，入境觀光、洽公的外國旅客應該如何準備？國門開放後的配套在哪？
國民黨團副書記長陳以信則呼籲中央，需在短時間召集各商業公會、勞動團體，研商開放國門後防疫配套措施，及有利恢復商機措施。他強調，現階段防疫政策在法律上過於嚴苛，2年前所制定的《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，當中的第13條、第15條關於可能傳染他人之虞者，或是違反衛生機關檢疫、隔離措施，訂有相當嚴格的罰則和下限。
陳以信直言，這是疫情相當嚴峻、死亡率逐步攀升下所制定法律，但後疫情時代，致死率與2年前大不相同，面對即將開放邊境，但在未來有可能因而觸法的案件勢必會大量增加，如果法律仍是如此硬性規定，也勢必造成行政管制上的困難。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。