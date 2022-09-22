中市共享運具　議員批佔機車停車位擾民

共享運具在台中逐漸崛起，民進黨議員何文海今(22)在議會質詢表示，日前接獲民眾反映共享運具iRent時常佔據向上郵局前大多數的機車停車位，造成要辦郵務的民眾無處可停。台中市政府交通局尚未訂定共享運具可投放數量等相關規範細則，不久前市長盧秀燕更開放GoShare進駐台中，質疑台中市政府真的準備好了嗎？

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交通局長葉昭甫表示，交通局（21）日已函請該共享運具業者落實車輛調度及管理作業，避免車輛集中停放於一處，影響其他民眾停車權益，造成負面觀感。

何文海指出，「台中市共享運具經營業管理自治條例」在今年6月9日經議會三讀通過，共訂定二十一條自治條例，相關細項細則暫待交通局後續公告實施。其中在二十一條自治條例中的第八條裡提及「 交通局得公告中市各類共享運具總量之上限」，然時至今日交通局都尚未公告相關細項規則，卻在今年8月30日宣布另一共享運具廠商「 GoShare 」進駐台中，當日隨即新增500輛共享機車，他質疑，共享運具自治條例細則尚未完整，就讓廠商進駐，盧秀燕是不是操之過急了？

何文海表示，根據交通部統計111年8月全台縣市機動車輛數量，中市領有統一牌照之機車數量約為295萬輛，數量之多僅次於新北市的331萬輛。遑論這數年來，中市機動車輛登記數連年創新高，他認為臺中市現有的停車格數量本來就已不敷使用，現在更在沒有規範共享運具投放數量的情況下，讓業者進駐臺中市，想問盧秀燕市長，台中的交通乘載量準備好了嗎？是否會壓縮到使用自有機車者的停車空間？

何文海說，一直以來也爭取設立UBike約20多站，因此推廣綠色運具的相關業務絕對支持，台中市已通過「台中市共享運具經營業管理自治條例」大家都很樂見，但推動綠色運具必須要先將自治條例的細項規則訂定完善，才能確保優良的政策延續下去，台中推動低碳運具的效益才能更好。