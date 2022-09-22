會見蔡英文　捷克訪團：捷克「挺台立場」歐盟最明確

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蔡英文提到，在今年5月的世界衛生大會上，捷克也發言支持臺灣參與WHA。回顧全球疫情爆發以來，來自捷克的種種支持，不論是台捷雙方共同舉辦防疫論壇或是互贈口罩、呼吸器以及疫苗，捷克對台灣來說，是相互扶持的好夥伴。
蔡英文表示，台灣和捷克共享民主自由價值，相知相惜，共同克服疫情挑戰，也一起協助烏克蘭難民。在中國持續軍演之後，德拉霍斯在此時率團來訪，更展現出理念相近國家相互扶持的堅定友誼。
蔡英文強調，面對威權主義不斷擴張，期待台灣和捷克持續相互守望，堅持捍衛民主自由價值，一起為世界帶來良善的力量，為全球的繁榮發展做出更多貢獻。
隨後，德拉霍斯致詞時表示，捷克與台灣是真正的好朋友，彼此共享許多價值，像是強健的自由民主、對人權的保護、對少數族群權利的重視，以及與不友善的非民主鄰國打交道的歷史經驗，這些經驗都讓雙方更加珍惜民主自由的價值。
德拉霍斯提到，他也要感謝蔡英文對俄國入侵烏克蘭採取的堅定立場，台灣在戰爭爆發初期就強烈譴責俄國的入侵行為，並且無私地提供烏克蘭人道救援。昨天外交部長吳釗燮告訴他，台灣人民踴躍捐贈的物資已經放滿所有儲藏空間，讓他很感動。
德拉霍斯說，他很高興台灣成為捷克的重要夥伴，在現在的捷克政府之下，雙邊關係更是日益強健。他完全支持捷克政府在政策中表明，台灣是捷克在印太區域的關鍵民主夥伴，他也感到很驕傲，捷克是全歐盟唯一立場如此明確的國家。
最後，德拉霍斯說，他想用一句話來形容彼此的雙邊關係，那就是「真正的友誼不只是伸出援手，而是全心全意、真誠相待」。
訪團成員包括捷克教育部次長維多娃（Radka Wildová)、科技部次長哈利科娃（Jana Havlikova)、捷克國家博物館館長盧卡其（Michal Lukeš)及Ostrava大學醫學院院長馬札爾（Rastislav Maďar)等，由捷克參議院教育、科學、文化、人權暨請願委員會主席德拉霍斯率領，外交部長吳釗燮、捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke)及駐捷克代表處代表柯良叡陪同入府與總統府會面，總統府秘書長李大維也出席。