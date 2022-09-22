蓬佩奧下周訪高雄　將與陳其邁進行早餐會

前美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）睽違半年將再度訪台，並將於9月26至29日停留在高雄，並將在27日參加「2022全球台商經貿論壇」，也會發表專題演講，身為地主的高雄市長陳其邁說，歡迎蓬佩奧能夠來到台灣訪問，分享台美同樣民主的價值。 我是廣告 請繼續往下閱讀 「2022全球台商經貿論壇」將於9月27日在高雄萬豪酒店登場，蓬佩奧將以「從世界經貿趨勢，看見台灣疫後新商機」為題發表專題演說，當天預計將有超過300名來自世界各地的台商及企業領袖出席。蓬佩奧在今年三月份就曾訪台，這次是時隔半年後再度訪台，據悉，蓬佩奧將於26日晚間抵達高雄，並下榻萬豪酒店，隔日預計將與高雄市長陳其邁進行早餐會進行交流，當天發表專題演說後，28日也會參加台灣商會聯合總會的開幕式。針對蓬佩奧訪台到高雄，以及早餐會的舉辦，高雄市長陳其邁今（22）日受訪時則表示，蓬佩奧過去在任內，對於台灣非常的瞭解，也對台灣非常的友善，台美之間也分享的同樣民主的價值，所以在到高雄的行程部份，尊重主辦單位的安排，高市府也會善盡地主之誼。南臺灣最大外籍整形密醫遭破獲 越配只學1天就上工批中央看「輿論風向」開放國門 國民黨團質疑：配套在哪會見蔡英文 捷克訪團：捷克「挺台立場」歐盟最明確綠控許淑華「花瓶擺前面、黑道站後面」 招待所顏家翻版