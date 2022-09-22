台捷深化交流　台博館與捷克國家博物館締結姊妹館

我是廣告 請繼續往下閱讀
李永得指出，當時到訪捷克，有機會參訪捷克國家博物館，除了震撼於館內展示22公尺長的長鬚鯨，更對博物館豐富館藏、物流管理及空間運用，印象深刻。
他欣喜看見台博館繼上個月與捷克國家技術博物館簽署合作備忘錄後，今天能續與捷克國家博物館締結姊妹館，相信雙方交流將會越來越頻繁及深入。
對於德拉霍斯在李永得訪捷克時，特別邀請台灣團隊參與史梅塔納誕生200周年紀念音樂節。李永得再次強調，2023年1月捷克文化組設立後，首要任務就是史梅塔納音樂節交流事宜，而下個月台灣古典樂迷引領期盼的布拉格愛樂管弦樂團首次來台演出，台灣也將全力協助，確保演出順利。
德拉霍斯回應，文化涉及的層面非常多樣多元，除了實體博物館，有更多軟體建設，期盼2館簽署協議後，可以涵蓋更多層面，以及更多的互動及往來。
德拉霍斯提到，近來台灣與捷克的互動非常密切，捷克除了支持台灣的發展，認為「台灣的民主及自由，更是亞太地區非常重要的地標及指標」，希望台捷在未來的互動與合作之間，有更多深化及提升的機會與成果。
文化部指出，雙方交流會談時，盧卡其提到，台灣與捷克之間博物館合作已久，簽署姊妹館以後，「相信2館交流將開啟新的篇章」。
洪世佑則回應，8月赴捷克參訪時特別參觀了2005年台博館展出「千面福爾摩沙特展」的展廳，期待協議簽署後，可以很快重回捷克國家博物館展出。他期盼博物館的友誼永續，也促成台捷間的情誼長存。