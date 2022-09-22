國民黨控蔡適應服務團隊　左手包工程、右手攬黑道

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前國民黨青年團長呂謦煒表示，這位綽號「排骨」的天道盟太陽會陳姓大哥，平時經營土方公司，私底下卻利用工程合約糾紛，向建設業者討賠償金。在今年7月24日時，疑似教唆小弟用土方介入糾紛勒索業者而遭警方逮捕。經過細查後，赫然發現這位陳姓大哥之所以能這麼囂張，原來他的背後的另一個身份，竟然是蔡適應委員服務團隊的助理，這讓人不免質疑，為什麼一個市長候選人的服務團隊，要嘛不是親信都在包政府的工程，要嘛就是延攬黑道大哥擔任助理，一個市長候選人有這麼「強硬」的背景，難道適任嗎？
呂謦煒指出，根據新聞報導的內容，警方透露這位陳姓大哥主要在基隆活動，圍事範圍幾乎都在北部，只要一有案子就會調派北北基桃新竹的小弟，出面圍堵。從今天提出的證據可以看出，基隆市立法委員蔡適應的服務團隊中，就有一個陳清源助理，跟報導中的黑道大哥陳清源不謀而合，然而在另一張土方公司的名片上，恰好也是一個同名同姓的陳清源，再細看這兩個人的聯絡方式，正好又是同樣的電話號碼，天底下難道有麼巧的事情？蔡適應委員難道要說這兩位是不同的人？還是要說名片是陳清源自己印的？
台北市議員徐弘庭進一步提到，不只兩張名片上的姓名一樣，再從陳清源所經營的土方公司名片中得知，這間土方公司的地址，恰好又跟蔡適應基隆服務處的地址一模一樣，只是蔡適應的服務處在二樓，黑道大哥陳清源的土方公司在四樓，怎麼又如此剛好。
徐弘庭也說，日前蔡適應被踢爆服務團隊的親信家族延攬政府上億元的自來水管線相關工程，當時就被質疑這間工程公司跟跟蔡適應基隆服務處的地址一模一樣，怎麼剛好都這麼巧，所有跟蔡適應有關的公司都在同一個地址，二樓是立法委員服務處、五樓是服務團隊親信包基隆自來水工程的公司，四樓是服務團隊助理、黑道大哥陳清源經營的土方公司，難不成基隆市義一路114號的這棟大樓，就是蔡適應服務團隊的大本營？
國民黨發言人柳采葳最後強調，一個市長候選人背後的關係如此錯綜複雜，令人不可置信！包水工程團隊親信的在五樓，包土地工程的黑道大哥助理在四樓，蔡適應本人的基隆服務處則在二樓，整棟大樓難道是蔡適應的「關係企業總部」？這麼「強硬」的背景，難道不會嚇死人嗎？蔡適應一下子被踢爆是基隆高中的假校友、一下子又被爆料博士論文抄襲、一下子又被揭露服務團隊裡不只包工程，還延攬黑道擔任助理，這樣的市長候選人適合嗎？