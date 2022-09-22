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沒收到張善政來文！陳吉仲再反擊：我們怎會有違規

▲今（22）日農委會主委陳吉仲表示「到現在為止，農委會尚未收到張善政的來文」，並再重申農委會是受害者。（圖／記者許若茵攝，2022.09.22）
▲今（22）日農委會主委陳吉仲表示「到現在為止，農委會尚未收到張善政的來文」，並再重申農委會是受害者。（圖／記者許若茵攝，2022.09.22）

記者許若茵／台北報導

2022-09-22 14:03:592022-09-22 14:04:08

國民黨桃園市長參選人張善政捲入抄襲疑雲，昨（21）日張稱將正式發函農委會，要求公開所有文件及經費預算，但今（22）日農委會主委陳吉仲表示「到現在為止，農委會尚未收到張善政的來文」，並再重申農委會是受害者，反問「我們怎麼會是有任何的、這樣的一個違規的這一個情形？」。

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針對任職宏碁期間主持的研究案涉嫌抄襲，張善政昨上午召開記者會說明，並批評農委會淪為民進黨的政治打手，隨後陳吉仲回應，農委會是計畫的委託單位，「農委會是這件事情的受害者」，農委會都依照相關合約規定進行。

陳吉仲今受訪時重申，「農委會是受害者，我們怎麼會是有任何的、這樣的一個違規的這一個情形？」都是依照相關的法規辦理，再次強調「請回到整個委託計畫的執行的相關的契約來執行」。

陳吉仲也說，「我想這個也是張善政先生之前不斷的強調，我們是法治國家，全部要依法來執行」。

對於張善政昨稱將正式發函農委會要求公開所有文件及經費預算，陳吉仲今回應，到現在為止，農委會尚未收到張善政的來文，只要來文之後，農委會都會依照相關的規定來辦理的，可以公開的，絕對是會全部公開，針對這份研究計畫三年的研究成果，沒有保密理由存在。

至於根據《自由時報》報導，農委會早在2005年規劃並執行劃產銷履歷示範計畫，並在2007年立院通過《農產品生產及驗證管理法》，而張執行期間則為2007年，被問及產銷履歷系統到底是哪一年開始推行，陳吉仲指出，一個政策要推行，絕對會是事先的規劃都全部準備好之後，才開始上路。

陳吉仲解釋，上路是在「民國96年」（2007年），那一年相關產銷履歷面積大概已經推行1400多公頃，手頭上掌握的是2007年面積農民參與就已經有1400多公頃，整個研究計畫執行是2007年到2009年，「資料已經很明顯了，各位可以去對照」。

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