沒收到張善政來文！陳吉仲再反擊：我們怎會有違規

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陳吉仲今受訪時重申，「農委會是受害者，我們怎麼會是有任何的、這樣的一個違規的這一個情形？」都是依照相關的法規辦理，再次強調「請回到整個委託計畫的執行的相關的契約來執行」。
陳吉仲也說，「我想這個也是張善政先生之前不斷的強調，我們是法治國家，全部要依法來執行」。
對於張善政昨稱將正式發函農委會要求公開所有文件及經費預算，陳吉仲今回應，到現在為止，農委會尚未收到張善政的來文，只要來文之後，農委會都會依照相關的規定來辦理的，可以公開的，絕對是會全部公開，針對這份研究計畫三年的研究成果，沒有保密理由存在。
至於根據《自由時報》報導，農委會早在2005年規劃並執行劃產銷履歷示範計畫，並在2007年立院通過《農產品生產及驗證管理法》，而張執行期間則為2007年，被問及產銷履歷系統到底是哪一年開始推行，陳吉仲指出，一個政策要推行，絕對會是事先的規劃都全部準備好之後，才開始上路。
陳吉仲解釋，上路是在「民國96年」（2007年），那一年相關產銷履歷面積大概已經推行1400多公頃，手頭上掌握的是2007年面積農民參與就已經有1400多公頃，整個研究計畫執行是2007年到2009年，「資料已經很明顯了，各位可以去對照」。