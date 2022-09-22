「鷹」影壟罩！台股終場跌139點 觀光概念與生技股抗跌
美國聯準會昨（21）日一如預期升息3碼，並發出鷹派言論，使美股四大指數跟著摔，而今（22）日亞股也跟著走弱，台北股市早上一度跌270多點，下殺來到14515點，後來跌幅稍稍收斂，終場跌139點，收在14284點，跌幅0.96%，成交金額新台幣2085億元。
美國聯準會一如預期升息3碼，是連續第三個月調升3碼，聯準會也對外表示今年底前將再升5碼（1.25個百分點），達到4.25%到4.5%，使美股重挫！美股道瓊指數下跌522.45點，或1.70%，收30183.78點；標普500指數下跌66點，或1.71%，收3789.93點；那斯達克綜合指數下跌204.86點，或1.79%，收11220.19點；費城半導體指數下跌24.54點，或0.97%，收2514.96點。
今日亞股也倒一片，尤其是早盤跌深，隨後日韓股市分別跌約0.5%與0.6%，陸股跌0.8%左右，港股跌1.7%以上。而台北股市早上一度跌270多點，下殺來到14515點，後來跌幅稍稍收斂，終場跌139點，收在14284點，跌幅0.96%，成交金額新台幣2085億元。
晶圓代工龍頭、權值股台積電終場跌6.5元，收在464.5元，跌幅1.3%。同樣是晶圓代工的聯電跌2%以上，世界先進跌2.5%、力積電跌幅也有2%以上。聯發科跌2.3%，來到591元。鴻海收在平盤，相對抗跌。其他，華碩、和碩、國巨、旺宏跌1%到2%多。友達與群創跌多，跌幅超過3%。
至於大立光今日相對抗跌，逆勢漲0.5%，收在1900元。而今日盤面焦點有觀光概念股，由於邊境管制將開放帶動觀光飯店類股，像是亞都、寒舍飆漲停，雲品、富野、晶華漲6到7%。而生技類股有北極星藥業宣布肺間皮癌新藥三期解盲成功帶動，包括北極星藥業、醣聯、熱映、智擎全都收在漲停版。