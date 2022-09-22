啦啦隊女神南半球失守！華服開高衩到髖骨 一坐下就走光
旅英的台灣服裝設計師詹朴，自創品牌「APUJAN」曾為樂天桃猿啦啦隊設計球衣，讓運動女孩們也能展現知性美，繼年初邀請林襄出席品牌活動後，APUJAN再度與樂天女神Yuri陳怡叡合作，詮釋2023春夏系列《奇幻旅館》，將東方經典文學《西遊記》注入其中，展開一場華麗冒險故事。她難得穿上高級訂製服亮相，特殊剪裁讓美胸下緣敞開，隱約露出南半球圓弧曲線，長裙側面開高衩設計，修長美腿一覽無遺，讓人相當驚豔。
27歲的陳怡叡外型甜美，身高167公分，不只是啦啦隊女神，也演出不少戲劇作品，最近加入《全明星運動會4》紅隊，認真態度和好人緣，讓她深受觀眾喜愛。總是笑臉迎人的她，今在社群平台曝光穿著詹朴品牌服裝的美照，頂著一頭俏麗短髮，臉上表情冷酷，展現完全不同於以往的名模風格。
寫真書裡總以性感泳衣示人，陳怡叡罕見以高級華服隱約露出美胸曲線，反而更加誘人，更驚豔的是，側面一看，高衩設計幾乎露到髖骨，坐下時容易有走光危險，性感又火辣的美照，連林襄都留言「漂釀」，網友看了直呼好犯規，「這也太害羞」、「最後一張有長腿又有腹肌 太犯規了」、「如果唐僧西方取經路上遇到妳，那他一定到不了天竺，因為他會被叡迷到暈頭轉向」！