2022牛肉麵節排名公開！冠軍是「它」 隱藏神店老饕才知
2022「台北牛肉麵國際大賞」排名出爐，有來自全台的好滋味爭奪霸主之位，比賽分為「紅燒組」、「清燉組」、「番茄組」，神級美味難分高下，三組別共有六家並列冠軍牛肉麵店，包含紅燒組「金大方麵食館」、「老爺大酒店」、「兩支北方麵食館」；清燉組「基隆翹腳牛肉麵」；番茄組金牌「詩篇咖啡餐廳」、「海瑞摃丸」。其中有許多網路討論度較低的隱藏美味，透過盲側被選為冠軍牛肉麵，可謂是老饕的私人口袋名單大公開，牛肉麵控可千萬別錯過！
2022「台北牛肉麵國際大賞」於本（9）月17、18日在圓山花博舉辦品味大賽，邀請評審以及現場民眾盲測評分，評分標準為美味(80%)、外觀(10%)、創意 (5%)、價格 (5%)選出冠軍霸主，除了紅燒組、清燉組、番茄組外，更加碼「調理包TOP 10」，讓喜愛牛肉麵的饕客們，在家也能吃到冠軍級的美味。
首先牛肉麵紅燒組最終排行為，金牌「金大方麵食館」、「老爺大酒店」、「兩支北方麵食館」；銀牌「竣師父牛肉麵」、「牛翻天牛肉麵」、「燴館」、「壹品宴、「郭家私房麵」；銅牌「凱達大飯店」、「淳心製麵」、「五花馬水餃台北龍江門市」、「史料味極牛肉麵」、「多元麵食小吃屋」、「食尚曼谷」、「台北六福萬怡酒店」、「威廚食府」。
牛肉麵清燉組排名為，金牌「基隆翹腳牛肉麵」；銀牌「長袖廚房」、「新九九牛肉麵」；銅牌「金牪餐廳」、「隆師父牛肉麵專賣、蘭州麵食館」。番茄牛肉麵排行，金牌「詩篇咖啡餐廳」、「海瑞摃丸」；金牌「台北晶華酒店」、「呷九代」、「白金花園酒店」；銅牌「金牪餐廳」、「隆師父牛肉麵專賣」、「蘭州麵食館」。
加碼選出在家輕鬆煮的牛肉麵調理包組合Top10，新九九牛肉麵、欣光、洪師父牛肉麵、半畝田、皇家傳承、新食成、白金花園、台北凱達大飯店、大成、藍海饌。
不少民眾見到排行紛紛表示，「自己住在兩支北方附近欸，但是都沒有去嘗試過，看完會想去吃吃看」、「本身滿喜歡吃牛肉麵的，看到排行會想嚐看看」、「很喜歡的店有在排行上，感覺隱藏的美味牛肉麵被發現了」。