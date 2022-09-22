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戰學歷遭綠營圍剿！民眾黨立委挺高虹安：抹黑讓選舉失焦

▲針對失言風波，民眾黨立委邱臣遠（左）幫高虹安（右）緩頰，並強調過度抹黑已經讓選舉失焦。（圖 ／NOWnews資料照）
▲針對失言風波，民眾黨立委邱臣遠（左）幫高虹安（右）緩頰，並強調過度抹黑已經讓選舉失焦。（圖 ／NOWnews資料照）

記者呂炯昌／台北報導

2022-09-22 14:33:202022-09-22 14:36:55

台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安日前被爆博士論文抄襲疑雲，她親上火線召開記者會澄清，但因講出「不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水」，遭到綠營與側翼網軍圍剿。民眾黨同黨立委則是幫高虹安緩頰，並強調過度抹黑已經讓選舉失焦。

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民眾黨立院黨團總召邱臣遠表示，他認識的高虹安是一個認真負責、嚴以律己的人，跟她一起在立法院工作的兩年多，更充分感受到她理工人實事求是、專業的工作態度。面對媒體爆料質疑，高虹安選擇第一時間正面迎擊，拿出證據、用清晰的邏輯一一回應，捍衛自己。這是一個關乎她名譽的抹黑指控，在記者會上她難免情緒激動，一時用詞不精確，事後她也是選擇第一時間虛心道歉。

邱臣遠表示，選舉至今，過多的抹黑、指控、口水戰，已經讓選舉失焦，也限縮政策討論空間，這並非是好現象；要終結惡質的政治文化，需要從你我一起改變，台灣才能變得更好。

民眾黨立委、桃園市長參選人賴香伶表示，高虹安的一句失言，讓民進黨原本想用論文烏賊戰來混淆視聽，在一日之間操作成為「傲慢的菁英」與社會庶民對立，我不得不承認民進黨實在是很會選舉。

賴香伶說，「高虹安不是那樣的人，我認識的她認真嚴謹，而在失言後當天就道歉，是經得起公眾的考驗。當她全力應付烏賊戰當時，一句失言再經過政治加工，透過媒體與網軍立刻把她扣上『傲慢的菁英』的帽子。」

賴香伶批評民進黨是「很會選舉」，但時過境遷，從過去的掌握民心追求尊嚴的選舉方式，如今已經成為扣帽子煽動打擊政敵的仇恨式選舉，「割喉戰」一詞出現之後民進黨的選舉方式變質了。

賴香伶指出，一句古語提醒民進黨操盤選舉的團隊：「黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴」。不斷用骯髒的手法打擊黨內黨外有良知的人，放任政治打手在那邊吹喇叭號召社會大眾，只會讓台灣處處充滿「背骨」、「同路人」仇恨漫天、協商式的政治成為你死我活、有良知的人因恐懼選擇沉默、真正社會問題被忽視掩蓋，以致施政方針產生重大偏差，後果可想而知。


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