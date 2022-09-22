戰學歷遭綠營圍剿！民眾黨立委挺高虹安：抹黑讓選舉失焦

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邱臣遠表示，選舉至今，過多的抹黑、指控、口水戰，已經讓選舉失焦，也限縮政策討論空間，這並非是好現象；要終結惡質的政治文化，需要從你我一起改變，台灣才能變得更好。
民眾黨立委、桃園市長參選人賴香伶表示，高虹安的一句失言，讓民進黨原本想用論文烏賊戰來混淆視聽，在一日之間操作成為「傲慢的菁英」與社會庶民對立，我不得不承認民進黨實在是很會選舉。
賴香伶說，「高虹安不是那樣的人，我認識的她認真嚴謹，而在失言後當天就道歉，是經得起公眾的考驗。當她全力應付烏賊戰當時，一句失言再經過政治加工，透過媒體與網軍立刻把她扣上『傲慢的菁英』的帽子。」
賴香伶批評民進黨是「很會選舉」，但時過境遷，從過去的掌握民心追求尊嚴的選舉方式，如今已經成為扣帽子煽動打擊政敵的仇恨式選舉，「割喉戰」一詞出現之後民進黨的選舉方式變質了。
賴香伶指出，一句古語提醒民進黨操盤選舉的團隊：「黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴」。不斷用骯髒的手法打擊黨內黨外有良知的人，放任政治打手在那邊吹喇叭號召社會大眾，只會讓台灣處處充滿「背骨」、「同路人」仇恨漫天、協商式的政治成為你死我活、有良知的人因恐懼選擇沉默、真正社會問題被忽視掩蓋，以致施政方針產生重大偏差，後果可想而知。