「0+7」最快10/13上路！林氏璧曝隱憂：早解封反而更好

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林氏璧認為，台灣其實在暑假就應該勇敢一點開放，當時的背景是病毒活性較低、很多人剛打完疫苗、剛確診感染，不過台灣就是比較小心，這樣的方向其實也沒什麼問題。
若邊境開放導致外國旅客湧入，是否會為台灣帶來威脅？林氏璧提到，近期本土個案每天都是幾萬人，表示這新冠病毒早就已經深根，無論如何它就是會繼續下去，相較於每天境外都落在200多人，保守估計在解封後每天有10倍的境外人口進入，也才2000人可能對國內構成威脅，但本土每天幾萬人，就代表去超商排個隊、買個午餐，都有染疫幾會，綜合上述觀點，「外國人來就只是傳染途徑的一種，不用覺得外國人比較危險，人家說不定都確診3次了，現在不應該再有邊境管制，甚至清零的想法。」
林氏璧提醒，若已經決定好國門解封後要出國的民眾，需注意秋冬的變數會是流感，南半球在冬季流感已經有一波大流行，現在開放國門，較擔心的就是它跟新冠一起流行 ，因此出國前建議去施打一下公費疫苗，尤其50歲以上，或有慢性病的族群，主要是為了提防怕重症。
林氏璧最後補充，國境開放進入後疫情時代，想出國真正要關注的是「保險」，目前台灣好像沒有針對海外染疫的保險，但隨著國門解封，台灣應該也向日本一樣，提供國外遊客或國人出國旅遊的相關保險，去給付染疫後的醫療費，甚至重症需回國治療的機票等，目前日本有業者已經推出可以給付總額1000萬的方案，台灣應該硬性規定出國遊客都要保保險，才能多一份安全感。
針對階段性開放邊境管理措施，行政院表示第一階段開放，每週入境人數提高到6萬人次，「3+4」全程一人一室，取消機場唾液PCR，全面恢復免簽。於公告後9月29日正式實施，以讓各行各業有所因應準備，同時政府也會開始觀察一週，若一切如預期研判掌握中，會再經2週後公告實施「0+7」，大約落點在10月13日左右，也就是從10月中旬就將能走向第二階段開放，措施包含每週入境15萬人次，入境免居隔（0+7）、開放免簽證國家入境、觀光取消禁團令等。