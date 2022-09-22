死亡＋59！30多歲男確診2天亡 檢查出疑似患有惡性腫瘤
中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增42,470例COVID-19確定病例，分別為42,212例本土個案及258例境外移入；另確診個案中新增59例死亡。而最年輕的死亡個案為一位30多歲男性，9月14號確診、9月16號病逝，不過死者有檢查出疑似惡性腫瘤，死因為肺炎與疑似惡性腫瘤。
指揮中心指出，今日新增59例本土病例死亡個案，為33男性、26女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、52具慢性病史、49未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月17日至9月19日，死亡日期介於6月7日至9月19日。
醫療應變組副組長羅一鈞說明，比較值得注意的年輕死亡個案是一位30多歲男性，本身患有精神疾病，有打過1劑疫苗，9月初因為發燒住院，當時PCR是陰性，但有檢驗出肝腫瘤。9月14號再度發燒，這次PCR陽性確診，有給予瑞德西韋等藥物治療，不幸病情惡化，於9月16號死亡。死因為新冠肺炎和疑似惡性腫瘤。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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