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0+7新制擬10／13上路！許舒博：可再提早一點

▲行政院今（22）日拍板10月13日開放邊境，實施0+7，許舒博稍早表示，時程上並非一定要死守到13日才開放，「可以提早一點的話就提早」。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲行政院今（22）日拍板10月13日開放邊境，實施0+7，許舒博稍早表示，時程上並非一定要死守到13日才開放，「可以提早一點的話就提早」。（圖／記者鄭妤安攝影）

記者鄭妤安／台北報導

2022-09-22 14:27:45

行政院今（22）日拍板，預估10月13日開放邊境，實施0+7，對此，全國商業總會理事長許舒博稍早表示，時程上並非一定要死守到13日才開放，「可以提早一點的話就提早」，也提醒政府「千萬別放鴿子！」同時，他也建議工商企業界，假使有國外客戶計畫來台洽談，可開始規劃時程，商船也能慢慢組團準備出訪，探求新商機。

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根據指揮中心規畫，將分兩階段解封，並由政院拍板定案，第一階段為每週入境人次增加至6萬人次，「3+4」全程一人一室，取消入境PCR檢測、全面恢復免簽，於29日正式實施。實施後將觀察一週的疫情變化，如預期研判皆在掌握中，會在經過兩週預告後，正式實施「0+7」，實施日期約在10月13日。

除了入境免居隔即採0+7之外，第二階段開放措施還包括每週入境人次15萬人次、開放免簽證國家入境，以及取消觀光禁團令等。

實施「0+7」的時間是否拖太晚？許舒博表示，時程上並非一定要死守到13日才開放，「可以提早一點的話就提早」，因自今日政院宣部後，各行各業就已可以開始準備各項工作因應開放，「一週的準備時間應該是夠的」，因此假使29日疫情和緩，指揮中心可考慮將開放時程往前挪。

不過，許舒博強調，「最重要的一點是希望政府既然已宣布一個既定時間，就不要再放鴿子了！」別再拿「萬一疫情升溫，有可能會延長實施0+7」此一假設性問題來討論調控時間的可能，他認為，此說法十分不公平，等於是懲罰老百姓、懲罰所有的工商企業界，「宣布13號開始實施，就不要再有其他懸念！」

許舒博提到，先前面對面與王必勝談話時他也認為，既然要解封，那就大力向前，不要有太多限制，雙方也達成共識，疫情解封後，口罩政策也可逐步解除，當然所有的公共場合仍以戴口罩為優先。

許舒博建議工商業界，現在既然已有實施免居隔的時間表，便能通知國外客戶，假使客戶有計畫來台洽談，也可盡快定出相關時程，商船也能開始慢慢組團出訪，探求新商機。

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