0+7新制擬10／13上路！許舒博：可再提早一點

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除了入境免居隔即採0+7之外，第二階段開放措施還包括每週入境人次15萬人次、開放免簽證國家入境，以及取消觀光禁團令等。
實施「0+7」的時間是否拖太晚？許舒博表示，時程上並非一定要死守到13日才開放，「可以提早一點的話就提早」，因自今日政院宣部後，各行各業就已可以開始準備各項工作因應開放，「一週的準備時間應該是夠的」，因此假使29日疫情和緩，指揮中心可考慮將開放時程往前挪。
不過，許舒博強調，「最重要的一點是希望政府既然已宣布一個既定時間，就不要再放鴿子了！」別再拿「萬一疫情升溫，有可能會延長實施0+7」此一假設性問題來討論調控時間的可能，他認為，此說法十分不公平，等於是懲罰老百姓、懲罰所有的工商企業界，「宣布13號開始實施，就不要再有其他懸念！」
許舒博提到，先前面對面與王必勝談話時他也認為，既然要解封，那就大力向前，不要有太多限制，雙方也達成共識，疫情解封後，口罩政策也可逐步解除，當然所有的公共場合仍以戴口罩為優先。
許舒博建議工商業界，現在既然已有實施免居隔的時間表，便能通知國外客戶，假使客戶有計畫來台洽談，也可盡快定出相關時程，商船也能開始慢慢組團出訪，探求新商機。