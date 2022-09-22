小春為《天堂M》打造專屬主題曲 遭頑童打趣「快槍手」
Kenzy小春從嘻哈天團「頑童MJ116」單飛不解散後，一直積極開拓不同領域的發展，除了推出個人音樂作品之外，也在運動實境節目《全明星運動會》中有不俗表現，這次小春首度以個人身分跨足遊戲界，擔任《天堂Ｍ》槍手職業宣傳大使，還特別為槍手職業量身打造專屬遊戲主題曲《槍手》。
歌曲《槍手》有著節奏明快的嘻哈曲風，搭配囂張霸氣的歌詞，小春竟然只花了不到24小時就創作完成，他開玩笑的說：「只要夠強，男人不要怕快！」歌詞中出現對勁敵的宣告：「別怪我囂張、沒有遇過對手」，或是對於外界的嗆聲「屠宰只需三分力、比心機我玩得起」，被問到歌詞會不會太嗆了？小春笑說：「難道要因為太強而道歉嗎？」霸氣發言盡顯頑童本色。
身為資深玩家的小春提到，他從PC時代的《天堂》就開始玩，年輕時候很容易沈迷在遊戲中，最高紀錄是連打了2天2夜，還差點錯過考試，平常在挑選遊戲角色的時候，除了技能之外最看重的就是外型，這次看到《天堂M》槍手角色十分滿意，除了槍手的囂張狂妄態度外，快速射擊的速度更是跟饒舌歌手快嘴RAP的形象很符合，小春更打趣直呼：「外型跟我一樣帥！」但馬上被經紀人吐槽表示，小春看到改版造型第一句話，其實是驚呼：「好大一把槍！」這次擔任職業宣傳大使，他也透露自己在玩的時候，因為每次選用槍手角色都殺敵超快，反而被頑童團員笑說是「快槍手」，讓小春哭笑不得，他坦承自己最快的其實是洗澡，最高紀錄是包含洗頭只花不到1分鐘。