解封搶出國先掂掂荷包！東京5日至少4萬以上 短期難降價
行政院今（22）日宣布即將開放邊境0+7政策，對於旅遊業來說是絕對是一件大好利多！旅遊品保協會發言人李奇嶽表示指出，觀光業歷經3年疫情的影響，能慢慢恢復正常運作相當好，但開放「3+4」到「0+7」，仍有相關配套措施應該逐一落實。不過開放出國之後，民眾想搶第一波可得惦惦荷包夠不夠厚了，易遊網指出，由於出國成本比起疫情前大幅提升，光是去日本5日遊的行程，價格至少會提高到4萬元以上，「而且恐怕會持續蠻長一段時間」，要等到機票價格隨著疫情慢慢平穩後調降，才會有降價的空間，考驗著大家的耐性了。
李奇嶽建議，每週入境旅客上限未來應該會增加，但現階段3+4政策已經常常航班客滿，0+7開放後航班勢必會嚴重不足，這是政府開放時首要考量的重點。其次禁團令也應該一並解除，才能方便旅行業者接待入境團體及組團出國，加強國際行銷爭取更多旅客來台。最後，政府應該比照日本，推出針對新冠肺炎的旅遊健康保險，提供旅行業者及一般旅客在入出境行程中遇到確診問題的解決方案，才可以真正放心旅遊。
此外，國境開放後，會立即衝擊國內旅遊會受到衝擊？易遊網公關副理 Kimberly認為，台灣國旅市場還是有需求在，短時間應該不會有很明顯的衝擊，主要原因在於出國成本相較於疫情高了許多，以日本東京5天的行程來看，疫情前大約2.5萬，但疫情之後價格可能要到4萬元以上，如果遇到賞楓、賞櫻的大節日，價格只會再往上墊高，平均成本至少增加3到4成。在預算考量之下，多數民眾可能不會趕在第一波就出國。
易遊網觀察從今年5月份開始，自由行復甦優先於團體旅遊。至於何時出國旅遊的成本可以回到疫情之前？Kimberly坦言：「可能還需要蠻長的一段時間！」因為包含機票、日本當地的食宿、交通都有漲幅，整體團費會因為不同供應鏈而有所增加，會墊高所有團費價格。其中影響團費最大的就是機票票價，團費漲幅的控制因素主要還是要看未來航空公司價格策略會不會隨著疫情平穩而調降。