為台中交通噩夢提解方！蔡其昌再承諾4年完成4路線核定
民進黨台中市長候選人蔡其昌今在捷運藍線、綠線交會處舉辦《百公里捷運計畫》行動市長政策記者會，公佈他的捷運政策，並承諾若當選，除了先前提到的捷運藍線要在4年內動工，橘線、大屯環線、山海環線輕軌、綠線延伸大坑等4線也要完成核定。他同時邀請盧秀燕參加公廣集團的政見辯論會，一起面對台中市民對市政的疑問。
蔡其昌今（22）日與多位綠營市議員頂著中午大太陽，在台灣大道、文心路口的「市政府站」旁，露天舉辦《百公里捷運計畫》行動市長政策記者會。蔡其昌說，除了先前承諾的捷運藍線要動工，橘線、大屯環線、山海環線輕軌、綠線延伸大坑路線4條路線，也要在4年內通過綜合規劃，讓台中的交通建設全面動起來。
蔡其昌說，《百公里捷運計畫》中的另2條崇德豐源線、豐科軸線，屬8年計畫，先將前面4條主幹線完成後，再完成新增的2條，形成大台中捷運路網。他強調未來會以魄力、執行力加速建設，讓台中市民不必空等、不必再忍受一個推卸責任、毫無建設的市長。
蔡其昌批評4年來台中的捷運停滯不前、各項建設停擺，盧秀燕上任3年800多天才送出捷運藍線綜合規劃，卻對更改路線、新增站點造成經費增加300億交代不清，再據此質疑中央「卡盧18個月」。與會議員也批評，台灣大道每天大塞車，一直是台中市民的痛，尤其上下班尖峰和百貨公司週年慶期間，週邊交通更是大家的噩夢，台中市亟須透過捷運打通交通的任督二脈，才能快速發展。