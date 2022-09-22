台中鐵路高架功勞是誰？　議員還原真相

我是廣告 請繼續往下閱讀
蕭隆澤還原當年真相指出，他時任潭子鄉長、台中縣議員，多次拜託多位立委協助鐵路高架化案，包括劉松藩前立法院長，他是從81年就開始關心鐵路改建工程案，還有前立委陳傑儒、紀國棟、劉銓忠、郭俊銘，以及現任立法院副院長蔡其昌等。無黨聯盟顏清標前立委則在臨門一腳情義相挺，才有今21.7公里的台中都會區鐵路高架捷運化的改建工程。
蕭隆澤駁斥說，如此鐵路高架捷運化如此重大建設，絕非盧市長所稱100％都是自己爭取，真的聽不下去。凡走過必留下痕跡，中央、地方不分黨派民代促成台中都會區鐵路高架捷運化，有必要將事實真相讓社會大眾更瞭解。
對此，盧秀燕趕緊起身搶答，表示不好意思，對於蕭列舉的多位立委，她都一一感謝，澄清因答詢時間有限，沒有充分說明，無法歷朝歷代都講到，還有市議員何敏誠也說他有出力，上述通通感謝，盧二度表示歉意。
蕭隆澤說，當時潭子鄉、豐原市首長陸續向中央各部會陳情，行政院經建會在92年4月邀集台中縣、市政府開會研商「台中市區鐵路立體化工程（局部高架案）」，如原台中市政府同意市區由地下改為高架化，所需經費全額由中央負擔，台中縣、市政府不必負擔任何經費，這才是事實真相。
蕭隆澤認為，盧市長不重視海線市民安全，根本無意推動海線鐵路改建，只要前朝提出方案一概不接受。盧市長上任4年，海線鐵路高架化零進度，若連任，難道還要再停擺延宕4年？如這樣，不如市長換有行動力的蔡其昌副院長。
盧秀燕表示，她很願意誇獎人，而且不分黨派，但有時候答詢時間太短，無法一一列舉，鐵路立體化工程有許多人投入、幫忙，從李登輝，陳水扁，馬英九，蔡英文總統，歷朝歷代都要感謝，最重要的是，這麼多人努力下，地方零負擔是可以做到的，希望繼續努力，讓台中少花些錢，做更多事。
對此蕭隆澤不以為然，駁斥說，過去是因為地下化經費太龐大，中央才拋出高架選項，而原台中縣、市政府也同意，地方政府才不用負擔配合款。很多人都說盧市長身段很柔軟，但是對中央因政黨不同，態度卻如此強硬。他呼籲盧放下身段，好好跟中央溝通，也許雙方各退一步，海線鐵路高架早就動工了。