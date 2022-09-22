台中鐵路高架功勞是誰？　議員還原真相

台中鐵路高架化是誰的功勞，成為藍綠攻防焦點。台中市議會今 (22) 日進行市政總質詢，民進黨議員蕭隆澤、邱素貞、謝明源、陳淑華等，針對市長盧秀燕日前在議會感謝多位立委促成台中都會區鐵路高架化，蕭隆澤大酸盧最會爭功諉過，質疑盧心中只有市區。盧秀燕說，當然是共同努力成果，包括李登輝，陳水扁，馬英九，蔡英文等歷任總統，歷朝歷代都要感謝，重點是地方零負擔，可以做到，希望繼續努力，讓台中少花些錢，做更多事。

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蕭隆澤還原當年真相指出，他時任潭子鄉長、台中縣議員，多次拜託多位立委協助鐵路高架化案，包括劉松藩前立法院長，他是從 81 年就開始關心鐵路改建工程案，還有前立委陳傑儒、紀國棟、劉銓忠、郭俊銘，以及現任立法院副院長蔡其昌等。無黨聯盟顏清標前立委則在臨門一腳情義相挺，才有今 21.7 公里的台中都會區鐵路高架捷運化的改建工程。

蕭隆澤駁斥說，如此鐵路高架捷運化如此重大建設，絕非盧市長所稱 100 ％都是自己爭取，真的聽不下去。凡走過必留下痕跡，中央、地方不分黨派民代促成台中都會區鐵路高架捷運化，有必要將事實真相讓社會大眾更瞭解。

對此，盧秀燕趕緊起身搶答，表示不好意思，對於蕭列舉的多位立委，她都一一感謝，澄清因答詢時間有限，沒有充分說明，無法歷朝歷代都講到，還有市議員何敏誠也說他有出力，上述通通感謝，盧二度表示歉意。

蕭隆澤說，當時潭子鄉、豐原市首長陸續向中央各部會陳情，行政院經建會在 92 年 4 月邀集台中縣、市政府開會研商「台中市區鐵路立體化工程（局部高架案）」，如原台中市政府同意市區由地下改為高架化，所需經費全額由中央負擔，台中縣、市政府不必負擔任何經費，這才是事實真相。

蕭隆澤認為，盧市長不重視海線市民安全，根本無意推動海線鐵路改建，只要前朝提出方案一概不接受。盧市長上任 4 年，海線鐵路高架化零進度，若連任，難道還要再停擺延宕 4 年？如這樣，不如市長換有行動力的蔡其昌副院長。

盧秀燕表示，她很願意誇獎人，而且不分黨派，但有時候答詢時間太短，無法一一列舉，鐵路立體化工程有許多人投入、幫忙，從李登輝，陳水扁，馬英九，蔡英文總統，歷朝歷代都要感謝，最重要的是，這麼多人努力下，地方零負擔是可以做到的，希望繼續努力，讓台中少花些錢，做更多事。