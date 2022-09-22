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虎航慶解封！開搶88元單程機票　系統崩潰：大家都瘋了

▲去日本吃拉麵的願望不遠了，行政院鬆口最快於10月13日開放入境「0+7」，虎航祭出「88元單程機票」今下午3點開賣。（圖／風塵萬里 旅人手札提供）
▲去日本吃拉麵的願望不遠了，行政院鬆口最快於10月13日開放入境「0+7」，虎航祭出「88元單程機票」今下午3點開賣。（圖／風塵萬里 旅人手札提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-09-22 14:56:172022-09-22 15:38:09

可以準備出國吃拉麵了！行政院今（22）日宣布，最快將於10月13日起開放入境「0+7」檢疫措施，而日本方面也傳出最快10月開放自由行，等於台灣民眾到日本玩將免組團、且出入境皆免隔離。配合邊境解封的好消息，慶祝8周年的台灣虎航也趁勢宣布，日本、韓國、泰國等航線10月起大增班，並推出指定航班「單程未稅88元起」的解封價，今（22）日下午3點起開搶。

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虎航指出，日本、韓國、泰國等航線10月起配合解封增班，全航線一口氣增加到超過220個班次。10月指定航班推出解封價「單程未稅88元起」，並同時推出全航線單程未稅888元起的慶生價，促銷時間是今（22）下午3時起至9月29日前，搭乘期間是今年10月1日至2023年3月25日。虎航也提醒，優惠價需同時購買來回航班，優惠機票數量有限，建議先備妥六個月以上的護照資料及信用卡，以利購票作業。

虎航閃電發動解封價「單程未稅88元起」，消息立刻傳遍各大社群，開賣時間下午3時一到，訂票系統因承受不了流量瞬間暴增，立刻呈現超載癱瘓的狀況，頁面顯示已有超過9999人在線上排隊。連知名粉專「台灣航空福利社」都說：「大家都瘋了」，引起眾人熱論：「沒有任何人進得去」、「直接放棄」、「又開始轉圈圈了」、「我也一直等待人數9999，可是心裡很高興」。

▲台灣虎航慶祝邊境放寬，閃電推出「單程未稅88元起」優惠，一開賣就吸引大批人流，造成訂票系統癱瘓。（圖／取自台灣虎航）
▲台灣虎航慶祝邊境放寬，閃電推出「單程未稅88元起」優惠，一開賣就吸引大批人流，造成訂票系統癱瘓。（圖／取自台灣虎航）
根據指揮中心規劃，邊境將分兩階段解封，並由政院拍板定案。第一階段是每周入境人次增加至6萬人次，實施「3+4」全程一人一室，取消入境PCR檢測、全面恢復免簽，於本月29日正式實施。若是情況發展都在掌握中，將於10月13日正式實施入境「0+7」檢疫措施，除了入境不用再居家隔離，第二階段開放措施還包括每周入境人次提高到15萬人次，開放免簽證國家入境，以及取消觀光禁團令等。

指揮官王必勝今（22）日也指出，邊境最慢將於10月中旬開放，檢疫可從現行「3+4」轉為「0+7」，且7日自主健康管理也會再鬆綁，行政院院會將做最後討論，定案就會正式宣布。

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