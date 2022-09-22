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要解封了！預計10/13實施入境「0+7」、取消觀光限團令

▲王必勝指出，預計在10/13有望免除入境居家檢疫，改為「0+7」。（示意圖／讀者提供）
▲王必勝指出，預計在10/13有望免除入境居家檢疫，改為「0+7」。（示意圖／讀者提供）

編輯中心/綜合報導

2022-09-22 14:58:52

中央流行疫情指揮中心今天（22日）表示，從9/29起，入境措施維持「3+4」，前3天居家檢疫處所調整為「1人1室」，並取消唾液PCR篩檢，改發4劑快篩，同時入境人數增為每週6萬。

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▲指揮中心說明入境檢疫政策調整。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明入境檢疫政策調整。（圖／指揮中心）
王必勝指出，第一階段觀察一週後，若疫情可控、穩定，將於次週繼續實施第二階段開放，預計在10/13有望免除入境居家檢疫，改為「0+7」，且入境無症狀者，可搭乘大眾交通工具，非免簽國家也會開放一般社會訪問、觀光，並取消禁團令。

▲指揮中心說明入境檢疫政策調整。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明入境檢疫政策調整。（圖／指揮中心）
第二階段相關規劃調整如下：

▲指揮中心公布9/29開始實施的邊境管理措施。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布9/29開始實施的邊境管理措施。（圖／指揮中心提供）
一、檢疫天數：免居家檢疫，須7天自主防疫。

二、家用快篩試劑檢測措施：

(一)發放對象及劑數：入境時由國際港埠人員提供2歲以上旅客4劑家用抗原快篩試劑。

(二)檢測時機：

1. 入境當天或自主防疫第1天。

2. 自主防疫期間之外出時，需有2日內快篩檢測陰性結果。

3. 自主防疫期間有症狀時。

(三)考量家用快篩試劑之適用對象年齡限制，未滿2歲者，其自主防疫期間無需執行快篩檢測。

三、7天自主防疫期間應遵守之防疫規範：

(一)自主防疫地點以符合1人1室(獨立衛浴)條件之自宅或親友住所或旅館為原則。

(二)自主防疫期間應儘量避免接觸重症高風險對象(包括65歲以上長者、6歲以下幼童、免疫不全及免疫力低下者等)。

(三)民眾於自主防疫期間有症狀請在家休息，如無症狀且有2日內家用抗原快篩陰性結果才可外出、上班、上學。

(四)有用餐需要，得於餐廳內獨自或與特定對象共餐。離開座位時及餐點使用完畢後應立即佩戴口罩。外出期間有飲食需求可暫免佩戴口罩，用畢後立即佩戴。

(五)禁止前往醫院陪病、探病，建議延後非急迫性需求之醫療或檢查，並避免前往長照機構。

(六)確診之輕症個案可於防疫旅館或原自主防疫地點(不含一般旅館)進行居家照護。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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