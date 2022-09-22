一代女皇武則天的冥界之旅 唐美雲「冥遊記」登衛武營
衛武營自去年開始與唐美雲歌仔戲團展開三年合作計畫，為南臺灣觀眾獻上《光華之君》，今(2022)年則推出創團25週年的精緻大戲《冥遊記－帝王之宴》。唐美雲首次擔綱「女主角」，挑戰飾演傳奇女皇武則天，國光劇團當家老生唐文華也首次以「全台語」演出，飾演唐太宗李世民。
《冥遊記－帝王之宴》國家文藝獎得主傳藝金曲獎「最佳編劇」陳健星從《敦煌變文集》中〈唐太宗入冥記〉汲取靈感，大膽虛構女皇到冥府赴一場充滿黑色幽默，權謀算計十足的熱鬧「家宴」。
故事敘述女皇武曌晚年夢遊冥府，被迫面對李氏家族成員質問為何奪權篡位，威逼利誘要她還政李唐，意外掀起皇室家族的驚濤駭浪，身兼媳婦、妻子以及母親角色的武曌，為奪回主導權，其內心的煎熬與不甘映射出千古女性真實的處境。
今年正逢創團25週年，唐美雲歌仔戲團傾力打造《冥遊記－帝王之宴》，不僅讓京劇、歌仔戲天王同台演出，劇中演員陣容堅強，有「永遠的娘子」許秀年、「人間國寶」小咪等。
《冥遊記－帝王之宴》 9月24日、25日在衛武營歌劇院精彩演出。為讓多元族群聆賞藝術之美，9月25日場次將開設視障觀眾口述影像席次，並於演前提供觸覺導聆服務。更多唐美雲歌仔戲團《冥遊記－帝王之宴》節目詳情可至節目網頁查詢。