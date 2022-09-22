入境+口罩「三階段鬆綁制度」一次看！口罩解封時機曝光

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9月29日起提升入境總量至每週6萬人次，恢復各國互惠免簽證；至於入境管制部分，取消入境採集深喉唾液PCR檢測，改發放4劑快篩，得於符合1人1室條件之自宅或親友住所，進行3天居家檢疫及4天自主防疫，1人1室以單獨房間含獨立衛浴設備為原則；如自宅或親友住所未能符合1人1室條件，可入住防疫旅宿，但不可入住一般旅宿，並於入境日及第3天檢疫期滿時快篩，而自主防疫期間之必要外出時，需有2日內快篩檢測陰性結果。
10月13日預計入境「0+7」第二波鬆綁上路
針對「0+7」實施的時間點，指揮中心表示，為穩健開放相關邊境管制措施，已與各部會積極準備增加入境總量、「0+7自主防疫」等目標，並視疫情發展決定實施日期，預計10月13日正式實施，實施內容包括居家檢疫通知書會不再發放，入境日為第0天，放寬為「7天自主防疫」，取消原3天居家檢疫。
另外包括入境旅客交通方式也有更動「無相關症狀之旅客，得搭乘大眾運輸工具」，非免簽證國家開放得以「一般性社會訪問」及「觀光」事由申請來臺簽證，且同步取消旅行團限團令，也會停止包括人員電話關懷、雙向簡訊及防疫追蹤系統等追蹤機制、發放防疫手機和手機門號的電子監督措施等等。
10月13日後第三波鬆綁，口罩有望解禁
除了國門開啟之外，最受關注的口罩解禁部分，指揮官王必勝也做出說明，透露口罩令解除時間點「會在0+7後」，但邏輯會跟現在不同，目前是「都要戴，某些例外情況可以不用」，但未來會變成「不用戴，某些例外情況才要戴。」
王必勝提到，未來開放入境「0+7」新制及國外旅遊團組團後，如捷運等人潮較多的密閉空間一定需要維持戴口罩，在社區低度流行的情況下，有些防疫政策還是需要改變，不排除參考新加坡、日本標準解除戶外室內的口罩禁令，但也會設計適用於台灣真實疫情走向的戴口罩標準。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。