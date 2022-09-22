12年政績會說話 侯家軍嗆林佳龍「新北早已大翻新」
針對民進黨新北市長候選人林佳龍受訪批評新北市「12年都在空轉」，被稱為新北市長侯友宜旗下「侯家軍」的新北市議員參選人呂家愷、戴湘儀與吳訓孝今（22）日重砲回應，指出包括已完工通車的捷運環狀線、輕軌藍海線，以及公托托育、五股垃圾山問題與塭仔圳重劃區推動等市政成果，都是讓市民安居樂業、過好日子的紮實政績；強調這麼多的鐵證，證明新北市民早已在 「大翻新」的路上，難怪林佳龍只能打出「民主牌」、「為台灣人而戰」的空虛口號。
呂家愷表示，身為一個在新北成長的孩子，不論是在體制內或是體制外，這12年來對於新北的發展，一直都相當有感，這樣的想法絕對不是「個人觀點」，而是一種共識，絕對不是林佳龍所批評的侯市長「沒有願景、沒有改變現況」。
吳訓孝則以在地選區指出，三重有著全新北最大的熊猴森樂園，有三十多座的溜滑梯以及今年新增的水世界、三重第二行政中心的設立，讓三重成為新北三軸心帶動整個新北市的發展等等，這些改變都是侯市長的用心，這也是為什麼近期民調裡頭過去被視為民進黨票倉的三重、蘆洲，市民對市長的好感度高達七成多，就是告訴大家「好好做事」的重要性。
戴湘儀則認為，新莊市民等了半個世紀的塭仔圳市地重劃，在侯市長任內啟動，數千間鐵皮工廠全數拆除，近400公頃的重劃需要魄力與執行力，預計2026年完工的塭仔圳，會是未來產業最好的地方，將帶動新莊地區的發展，這正是侯友宜認真做事的態度，以及將市民福祉擺第一、「好好做事」的信念。
呂家愷最後痛批，林佳龍身為一個無法選台北的人，被迫跑來新北指指點點，為了位子而抹黑栽贓；最後，沒戲了就扯民主，這就是林佳龍的SOP，習慣了卻也充滿無奈。