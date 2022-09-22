相馬茜幫呼呼！李玖哲喉嚨發炎 突脫口報喜「有2個」
李玖哲將在本周六在台北流行音樂中心舉辦「今天星期幾」演唱會，他於今（22）日進行彩排，他提到喉嚨出狀況，出現膿包，但他要外界不要擔心，快就會好轉。太太相馬茜這次不會來台觀賞，不過李玖哲偷偷透露，嘉賓會有2個，要粉絲期待。
談到喉嚨的狀況，李玖哲提到從前天開始喉嚨發炎，「喉嚨有一些膿包，OK啦！不用擔心，我有打針，醫生有給我消炎的藥，很快就好了！」還拍胸脯保證，星期六當天一定會準備好開唱。他提到很有可能是因為準備演唱會過程壓力大，導致身體出狀況，「我要想很多所以緊張，前幾天都睡不著，因為一直在想這個演唱會，要跟大家分享什麼，希望這一次盡量不要哭。」
李玖哲平常早晚都會與太太相馬茜通電話，昨天與今天早上都因為喉嚨狀況改成了訊息聯繫，他透露：「昨天打給她，她跟我說趕快休息，不要講電話，昨天只有講簡單晚安，今天早上也是，我傳訊息給她，她很擔心我。」已經有許久沒跟太太見面，難掩思念的李玖哲表示：「打算忙完回日本一趟看老婆，然後回來繼續工作，不然會瘋掉。」此外，被問到演唱會嘉賓，李玖哲賣了個關子說：「嘉賓很厲害，算是有2個，是讓你們會嚇到的那種。」