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最幼刺青師！日女6歲就幫紋身　「禪繞」爆紅指名都找她

▲一名居住在荷蘭阿姆斯特丹的日本13歲女孩Noko，小小年紀就成為刺青師。（圖／翻攝自IG@ noko_tattoo）
▲一名居住在荷蘭阿姆斯特丹的日本13歲女孩Noko，小小年紀就成為刺青師。（圖／翻攝自IG@ noko_tattoo）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-09-25 09:00:00

大多數人在小時候都會寫下「我的志願」，描繪自己未來人生藍圖，但最終可能還是會因為現實狀況而不一定能實現，不過有一名日本女孩在年僅6歲時，就確立自己的興趣，更把它實踐為職業，在小小年紀成為了刺青師，並且打響名號，不僅社群平台擁有28萬粉絲追蹤，還有客人專程找她刺青。

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雖然在日本，若是身上有刺青，常常會給人留下不好的刻板印象，不過Noko從小就被身為刺青師的爸爸所影響，在爸爸耳濡目染之下，每天觀察爸爸為客人紋身，她自己亦愛在紙上臨摹萬物，繪畫作圖。繼承了出眾的繪畫功力的Noko，在其他小孩手中拿著鉛筆時，Noko則是拿著刺青筆，以人的身體當作畫布，創作出一個個驚人作品。

Noko的爸爸GAKKIN其實在日本是頗具知名度的刺青師，Instagram擁有55萬人追蹤，更是獲獎無數，就連浅野忠信、饒舌歌手BADSAIKUSH都曾穿上GAKKIN推出的服飾。GAKKIN曾經在訪談時提到Noko，他表示，從Noko小時候就能看出他的繪畫天份，加上她對於刺青也有興趣，便開始讓Noko練習。

▲Noko受到刺青師爸爸的影響，耳濡目染之下也對刺青極有興趣。（圖／翻攝自IG@noko_tattoo）
▲Noko受到刺青師爸爸的影響，耳濡目染之下也對刺青極有興趣。（圖／翻攝自IG@noko_tattoo）
Noko最開始會用人偶或是水果練習，等到技術成熟之後，才在人工皮上演練，由練習到實戰，Noko的線條越來越細膩，最後才開始在真人皮膚上動手。Noko在6歲時，GAKKIN想直接讓她嘗試刺真人皮膚，於是就成為了「刺青師Noko」的第一位「客人」。Noko在爸爸大腿上，紋上寵物麻雀KOMAJIRO的圖案，成為她人生中第一個刺青。

GAKKIN希望這個小小的圖案，能成為對Noko的鼓勵以及支持，更表示「不管刺好刺壞都是回憶，所以我的身體持續提供她練習。」這不僅開啟她的刺青師歷程，也讓更多的民眾開始注意到這位世界最年輕的刺青師。

由於Noko十分喜歡動物，在她的作品中，時常能夠看到鳥、狗、貓等不同動物以及花草，雖然Noko的紋身風格雖然不像爸爸一樣屬於成熟風，但她紋出的磨菇、慵懶小貓、一家三口的企鵝，反因為她「未夠老練」的手法顯得更富童趣和溫暖。


而積年累月的創作之下，Noko的繪畫功力也出現大幅度的進步，目前已經13歲的她更累積了不少刺青作品。Noko的刺青、繪畫作品擁有超強烈的個人特色，以黑色線條為主，黑、紅是她最標誌的搭配色彩，雖然線條簡單卻很精緻、細膩，童趣的畫風中還帶有禪繞、浮世繪等日本傳統元素，更吸引不少客人上門找她刺青。

Noko的作品吸引了不少人的目光，她還會不定期販售週邊小物，讓人爭相購買，她也會將自己的創作放在Instagram上，目前已經擁有28萬粉絲。目前她與家人一起荷蘭生活，偶爾也會回到日本度過假期時光。

▲Noko身上能看到許多圖案，不過這些只是貼紙、彩繪，不是真的刺青。（圖／翻攝自IG@noko_tattoo）
▲Noko身上能看到許多圖案，不過這些只是貼紙、彩繪，不是真的刺青。（圖／翻攝自IG@noko_tattoo）
雖然常常能在Noko身上看到許多不同風格的圖案，但因為她年紀還小，刺青的話可能會造成變形，所以熱愛刺青的Noko選擇用紋身貼紙大面積的貼在身上，每天變換不同的風格，塑造大膽獨創的個人特色。

有許多人認為這個年紀的小孩，還沒有足夠定性，但因為刺青是無法輕易消除的，因此不容許失誤與失敗，相對的責任更大，Noko也在刺青的過程當中，學習到負責任的這項課題，不僅是對他人的責任，也是對自己藝術作品的尊重，儘管年紀尚輕，思想已經如大人一般成熟。


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