最幼刺青師！日女6歲就幫紋身　「禪繞」爆紅指名都找她

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Noko的爸爸GAKKIN其實在日本是頗具知名度的刺青師，Instagram擁有55萬人追蹤，更是獲獎無數，就連浅野忠信、饒舌歌手BADSAIKUSH都曾穿上GAKKIN推出的服飾。GAKKIN曾經在訪談時提到Noko，他表示，從Noko小時候就能看出他的繪畫天份，加上她對於刺青也有興趣，便開始讓Noko練習。
Noko最開始會用人偶或是水果練習，等到技術成熟之後，才在人工皮上演練，由練習到實戰，Noko的線條越來越細膩，最後才開始在真人皮膚上動手。Noko在6歲時，GAKKIN想直接讓她嘗試刺真人皮膚，於是就成為了「刺青師Noko」的第一位「客人」。Noko在爸爸大腿上，紋上寵物麻雀KOMAJIRO的圖案，成為她人生中第一個刺青。
GAKKIN希望這個小小的圖案，能成為對Noko的鼓勵以及支持，更表示「不管刺好刺壞都是回憶，所以我的身體持續提供她練習。」這不僅開啟她的刺青師歷程，也讓更多的民眾開始注意到這位世界最年輕的刺青師。
而積年累月的創作之下，Noko的繪畫功力也出現大幅度的進步，目前已經13歲的她更累積了不少刺青作品。Noko的刺青、繪畫作品擁有超強烈的個人特色，以黑色線條為主，黑、紅是她最標誌的搭配色彩，雖然線條簡單卻很精緻、細膩，童趣的畫風中還帶有禪繞、浮世繪等日本傳統元素，更吸引不少客人上門找她刺青。
Noko的作品吸引了不少人的目光，她還會不定期販售週邊小物，讓人爭相購買，她也會將自己的創作放在Instagram上，目前已經擁有28萬粉絲。目前她與家人一起荷蘭生活，偶爾也會回到日本度過假期時光。
雖然常常能在Noko身上看到許多不同風格的圖案，但因為她年紀還小，刺青的話可能會造成變形，所以熱愛刺青的Noko選擇用紋身貼紙大面積的貼在身上，每天變換不同的風格，塑造大膽獨創的個人特色。
有許多人認為這個年紀的小孩，還沒有足夠定性，但因為刺青是無法輕易消除的，因此不容許失誤與失敗，相對的責任更大，Noko也在刺青的過程當中，學習到負責任的這項課題，不僅是對他人的責任，也是對自己藝術作品的尊重，儘管年紀尚輕，思想已經如大人一般成熟。