0+7解禁飯店樂翻！晶華推全新住房方案　文華營收估漲3成

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文華東方表示，將於10月中重新恢復營運「東方匯」的行政貴賓廳，未來也會推出全新住房專案。「政府若開放免簽國家入境，加上12月的旅遊旺季，預計可為酒店第4季營收挹注2至3成的漲幅。」雖然相當期待政府開放國門，但文華東方仍會持續以嚴格的安全衛生標準實施酒店集團「WeCare」計劃，包含公共空間、客房設施的定期消毒，進出酒店測量體溫、以酒精消毒液消毒雙手，酒店亦依據需求提供口罩、消毒濕巾等個人防護備品，讓賓客安心入住、享受舒適且安全無虞的旅程。
晶華酒店行銷公關部門副總經理張筠回應，疫情期間已經陸續完成行政商務樓層以及健身俱樂部的整修工程，為迎接國際旅客做好準備。即便防疫規定陸續鬆綁，但定期消毒的程序都已變成日常常態，全館公共區域、電梯以及餐廳的空調系統也已加裝專有極的紫外線殺菌燈，日前更獲得世界Safe Travel的旅館標章，可以確保入住旅客衛生安全無虞。雖然預期國際觀光客恐怕無法在一時之間恢復疫情前的光景，但也會配合0+7的政策推出Long Stay的房價優惠方案，並且針對新加坡、香港、日本、韓國、以及北美市場規劃適合的住房專案，
而目前旺季訂房率，如春節、跨年、聖誕節的住房率約是在3-5成左右，預估0+7的政策需要時間反應，但業者也將持續與國外旅行社、航空公司、MICE主辦單位、以及國內企業客戶互動，隨時提供他們最即時的邊境開放政策，積極爭取國際商旅下榻。
此外，KKday響應政府未來預計實施0+7免居隔措施，將於宣佈解封後立即開賣超值行程，包含日韓機加酒自由行4日，最超值22,900元起；沖繩耍廢包車自主遊4日，強調4人成行、輕鬆包車深度遊日本，主打沖繩海灘度假村放空耍廢，再加碼免費申請受付濟證、當地1,000萬日幣的海外防疫保險，讓民眾可以在解封後立刻飛出國暢遊！