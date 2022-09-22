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奶貓爬進狗盆搶食物！鬥牛犬「暖心退讓」撿漏：妹妹吃吧

▲奶貓爬進狗盆裡搶食物，鬥牛犬看見後暖心退讓：「妹妹吃吧」。（圖／Youtube： ViralHog）
▲奶貓爬進狗盆裡搶食物，鬥牛犬看見後暖心退讓：「妹妹吃吧」。（圖／Youtube： ViralHog）

編輯中心/綜合報導

2022-09-22 16:28:25

這狗狗好溫柔啊！巴西一戶人家飼養著鬥牛犬「Elai」，後續在陽台中發現一隻幼幼貓，他們將其帶進屋中並取名「Teresa」。Teresa一進入這個家庭就變成了小霸王，當Elai正埋頭吃飼料時，小貓立刻衝進狗盆裡搶食，而身形較大的狗狗不僅不惱怒動手，反而退讓在一旁吃地上的飼料，脾氣相當成熟。

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▲小貓看到狗狗正在吃飯，立刻爬進碗盆搶食。（圖／Youtube： ViralHog） 
▲小貓看到狗狗正在吃飯，立刻爬進碗盆搶食。（圖／Youtube： ViralHog） 
▲鬥牛犬Elai：主人你看牠啦！（圖／Youtube： ViralHog） 
▲鬥牛犬Elai：主人你看牠啦！（圖／Youtube： ViralHog） 
原PO將影片投稿至YT頻道「ViralHog」，畫面中能看到出生不過幾個月Teresa，膽大包天地爬進Elai的碗盆中，起初狗狗嘗試用鼻子找縫隙進食，但頑強的小貓偏偏不讓，就是要自己把碗盆佔好佔滿，好脾氣的Elai只好退讓，先是看看主人表達自己的無奈，嘆息後趴在地上，舔拭地上那些掉出來的飼料，彷彿在說：「好吧～就讓給妹妹吃了，我吃地上這些」。

▲鬥牛犬Elai：算了讓你吧～我吃地上的。（圖／Youtube： ViralHog） 
▲鬥牛犬Elai：算了讓你吧～我吃地上的。（圖／Youtube： ViralHog） 
相信Elai的包容中，Teresa會有一個溫暖開心的童年。網友回覆「很棒的狗，對那隻小貓很溫柔……希望牠能得到很多零食和玩具」、「我的老狗也發生這種情況，牠輕輕地把貓叼起來，走到另一個房間後放下，然後又回去吃飯了」、「狗狗說：『媽，你看牠又來了！』」、「多麼可愛、溫柔的狗！這就是小貓開始猖狂的契機XD」。 （編輯：李惠婷） 


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