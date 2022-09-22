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許仁杰、溫昇豪被爆出軌態度大不同？律師暗示：高下立判

▲許仁杰（左）和老婆結婚3年，傳出經濟壓力太大導致婚變。（圖／翻攝許仁杰臉書）
▲許仁杰（左）和老婆結婚3年，傳出經濟壓力太大導致婚變。（圖／翻攝許仁杰臉書）

記者江芷稜/綜合報導

2022-09-22 15:52:10

男星許仁杰和圈外女友結婚3年，夫妻因疫情失業經濟壓力很大，傳出婚姻關係生變，又被媒體爆料他與同劇女演員謝京穎走得很近，引起外界關注，儘管兩人極力否認假戲真做，但許仁杰對外宣稱積蓄被老婆花光，還有過自虐行為，消息一出讓觀眾感到訝異。

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▲謝京穎（左）與許仁杰過夜9小時。（圖／民視）
▲謝京穎（左）與許仁杰傳出假戲真做。（圖／民視提供）
由於演員溫昇豪和女星李杏同樣因戲結緣，上週被媒體踢爆過從甚密，但他出面否認緋聞，落落大方的態度，反而獲得觀眾信任，火速化解婚變危機。處理過許多婚姻狀況的美女律師李怡貞，就在社群平台抒發感想，表示：「同樣是疑似假戲真做的事，兩個男星處理的方式，高下立判。」

▲溫昇豪日前被拍到夜奔女星李杏香閨，他今天出席活動也回應此事。（圖／海鵬提供）
▲溫昇豪日前被拍到夜奔女星李杏香閨，落落大方回應此事。（圖／海鵬提供）
李怡貞沒有指名道姓，僅在臉書暗示兩個男星的態度大不同，「半夜去喝酒，計程車靠頭，送回家半小時，但老婆是我老闆。結案」；另一個「說成是躲對方停車場9小時，狂傳簡訊，臉書狂互動還是說不熟，說成婚姻早已亮紅燈，錢被老婆花光？！」

▲李怡貞認為許仁杰和溫昇豪對待妻子態度大不同。（圖／翻攝自李怡貞FB）
▲李怡貞認為許仁杰和溫昇豪對待妻子態度大不同。（圖／翻攝自李怡貞FB）
▲李怡貞認為許仁杰和溫昇豪對待妻子態度大不同。（圖／翻攝自李怡貞FB）
▲李怡貞認為人夫要有界限感。（圖／翻攝自李怡貞FB）
她勸誡身為人夫，就要有界限感，「利用工作的外觀培養感情，真的很常見也是人性，但你還是有是否犯賤的選擇」，這一番話讓網友很有共鳴，紛紛留言回應「千錯萬錯都是老婆的錯，自己很無辜的」、「這種事情真的要罵，不然小三跟外遇丈夫都以為他們可以為所欲為」、「有經驗的處理方式真的不一樣」。

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