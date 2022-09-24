沱江級新艦叫「富江」！海軍命名原則原來是這樣

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二戰後，美國軍援7艘專門用於船隊護航的護航驅逐艦，艦名以具有「太」字的縣名命名，因此被通稱「太字號」。1960年代，海軍獲得12艘可用於部隊運輸的「山字級」巡防艦，「山字級」軍艦排水量低於驅逐艦，被視為二級艦，抵台後並未參與台海戰爭，一直服役到1990年代才除役。
海軍為船艦命名重視船運昌隆，但是也有軍艦因爲名字諧音不吉利而遭嫌棄。1977年美軍將基靈級USS Rowan軍艦移交我國，海軍命名為「朝陽軍艦」，艦隊認為「朝陽」音似「遭殃」認為不吉利，但是海軍司令部不同意，1977年8月22日「朝陽軍艦」拖往高雄途中遇上颱風，在屏東外海擱淺，在評估無法修復後就地拆解。
民進黨執政後去中國化命名
隨著陽字級艦逐漸老舊，海軍在1990年代啟動光華計畫，透過美國協助建造、外購籌獲新一代軍艦。1990年代服役的8艘國造成功級艦，原型艦為美國派里級巡防艦，成功級巡防艦8艘軍艦以中國歷史上名將為命名依據，分別為鄭成功、鄭和、戚繼光、岳飛、郭子儀、班超、張騫、田單等。從法國引進的拉法葉級巡防艦則以中國大陸省會為命名依據，以康定、西寧、昆明、迪化、武昌、承德為名。
不過，2000年民進黨政府首度上台後推行「去中國化」運動，也開始要求軍艦儘量以台灣地名為主。美軍在2005年移交4艘紀德級（Kidd class）驅逐艦，這4艘軍艦以美國海軍在二戰期間陣亡將軍為名，所有又有「陣亡將軍級」別名，海軍原本要以沿用美軍艦名的譯名為名，再衍生為「德字號」，但2005年立法院做成決議，要求今後艦名必須以台灣的人名或地名命名，因而改以台灣港口為名，分別為基隆、蘇澳、左營、馬公，又稱為基隆級艦。
歐巴馬在2015年宣布移交4艘美軍除役派里級巡防艦給台灣，但海軍只接收2艘，依據名將命名原則，原本名為「葆禎」與「福星」，以紀念沈葆禎與羅福星，但最後以與台灣關聯性較高的將領劉銘傳、丘逢甲為名，命名為銘傳與逢甲軍艦。
海軍在2010年代推動「迅海計畫」，國艦國造的高效能巡邏艦則以「江」字為名，首艘沱江號巡邏艦為紀念1958年九二海戰中立下戰功的沱江軍艦，後續量產的首艘高效能後續艦則命名為塔江軍艦，「塔江」軍艦其首字取自台東縣塔瓦溪，該溪流屬排灣族生活領域，象徵排灣族人天性具有不畏艱難，驍勇善戰之狩獵文化精神。
國防部在今年4月舉辦網路命名及票選活動，根據5月公布結果，統計最高前10名，依序為「安江、萬江、旭江、柳江、富江、武江、浯江、丹江、蘭江及寶江」，海軍將此列入艦艇命名參據。高效能後續艦第二艘艦取名「富江」，取名自花蓮縣的富源溪，為秀姑巒溪的支流之一，恰巧與知名日本漫畫家伊藤潤二的作品「富江」同名，引發熱烈討論。