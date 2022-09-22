美國驚傳箱屍案！公寓行李箱藏人類碎屍 女房客離奇失縱
美國紐約布魯克林一棟公寓驚傳發生「箱屍案」，該棟公寓的住戶向警方報案，稱近期一直聞到難聞的惡臭，員警前往案發地點調查，發現該房間租客已經失蹤多時，且在房間多個行李箱中裝有「人類碎屍」，目前死者身份仍在確認當中。
紐約警方在當地時間21日下午1時40分獲報，位於Cypress Hills社區林伍德街(Linwood Street)315號一間公寓傳出惡臭，不過警方直到晚間10時才獲得許可進入，一進到屋內就看到大遍血跡，不僅如此，屋內還擺放多個行李箱，且箱內找到多個被肢解的人體。
警方指出，承租該公寓的是一名20歲女子，目前失蹤，這名女子有交男友，不過對方似乎會對她家暴；目前將大量人體碎屍送去驗屍，以查明死者身分；有知情人士透露，警方目前已鎖定一名嫌疑人偵訊，不過在調查結果出爐前，警方暫不對外透露相關訊息。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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