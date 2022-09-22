進口不鏽鋼碗異常！碗底夾藏995包愷他命 總重逾43公斤
警方日前接獲情資，稱有犯罪集團企圖走私毒品入境，經調查後鎖定23歲孫姓男子，申報義大利進口不鏽鋼碗1183個，今年4月22日在桃園國際機場空運進口一般倉發現碗底異常，海關將其碗底切割後發現其中有995個夾藏毒品，檢驗後確認為毒品愷他命，毛重合計43.006公斤，警方按兵不動，待這批毒品於4月26日送至新北市三峽區工業區內透天厝，由孫男出面簽收後將其逮捕送辦，檢察官於7月起訴孫男，並循線追查是否有共犯涉案、向上溯源。
據了解，海關人員以X光機掃描檢查，發現碗底異常，辦案人員遂逐一將這批義大利不鏽鋼碗切開，發現保溫層內夾藏白色粉末，經檢驗後確認為毒品愷他命，1183個鋼碗中共計有995包毒，毛重合計43.006公斤。
為了人贓俱獲，警方先待毒品於4月26日送至新北市三峽區工業區內透天厝後，在孫男出面簽收時上前逮捕，警方粗估，這批毒品市值約1億元。起初孫嫌辯稱僅負責收貨並未走私，但訊後坦承是貨主，還供稱這批毒品是與中國大陸「伴哥」透過LINE接洽，毒品運抵台灣後，需等「伴哥」指示再交給其他人。
警方訊後後依《毒品危害防制條例》將孫嫌移送新北地檢署偵辦，檢察官7月起訴，檢警持續循線追查是否有共犯涉案，並向上溯源。（編輯：林莞茜）
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