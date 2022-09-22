本土陣營團結！徐定禎拚翻轉苗栗 賴品妤男友出任發言人
民進黨苗栗縣長參選人徐定禎競選辦公室今（22）日於頭份競選總部舉辦記者會，宣布發言人群第一波人事，由無黨籍苗栗縣議員曾玟學、陳品安出任競選總部發言人，強化青年溝通管道，展現苗栗隊支持本土陣營最大化的勝選決心。徐定禎表示，苗栗隊歡迎支持本土陣營的參選人加入，曾玟學和陳品安會為苗栗隊加強戰力，團結對抗國民黨，這是苗栗翻轉的關鍵時刻，大家都有信心民調繼續領先，全力打贏這一仗。
徐定禎表示，曾玟學、陳品安都是積極有為的年輕議員，青年參政就像一股活水，苗栗即將翻轉迎來新氣象。他進一步表示，苗栗縣好山好水，還有產業園區，宜居要素齊全，一定會用心規劃讓苗栗成為宜居城市，支持年輕人在苗栗安心成家立業。
徐定禎說，青年選票是這次選舉的關鍵，因此希望借重陳品安、曾玟學2位青年議員，協助進行政策論述，強化與青年溝通的管道，希望今年11月26日，有更多的年輕人站出來，一起打破苗栗不公不義的現況。
陳品安表示，她認同徐定禎設立親子館、增設共融遊具、增設公辦民營幼托、提高生育津貼等婦幼政策，很榮幸受邀擔任發言人的角色，自己一定會全力以赴與苗栗隊共同的贏這場選戰。
曾玟學則指出，徐定禎提出青創政策支持青年返鄉創業，並且提出要讓苗栗變成宜居城市的願景，因此希望透過自己的力量，協助徐定禎與青年世代交流溝通，也感謝徐定禎邀請擔任發言人，期待年底一起翻轉苗栗。