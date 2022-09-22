雲門10月重啟國際巡演　鄭宗龍《十三聲》登美6大劇院

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文化部表示，《十三聲》在2016年由國家兩廳院委託創作，並於當年的台灣國際藝術節（TIFA）首演。藝術總監暨編舞家鄭宗龍以60年代艋舺街頭人物身形樣貌為靈感，揉合宮廟唱咒、夜市叫賣、恆春古謠等台灣文化風景，將台灣獨有的聲音編入舞作，挖掘不同元素的文化記憶，曾巡迴法、英、德、瑞典及中國等地演出共77場，獲外媒讚譽為「全面震撼感官的文化記憶」的舞作，台灣舞評更用「太台、太美、太狂、太爽」來形容。幕後編創團隊包括音樂創作暨統籌林強、美術設計何佳興、影像設計王奕盛、服裝設計林秉豪等，陣容堅強。
鄭宗龍表示，這次到美國東西岸六城10場的巡演，對雲門來說很重要，過去2年國際巡演規劃因疫情取消70場，終於等到疫情緩解的曙光，將帶著《十三聲》從誕生的地方（兩廳院）走上國際舞台。真心感謝文化部及各界的支持，克服疫情限制得以順利出發美國巡演。
文化部長李永得表示，此次雲門赴美巡演，是全世界因疫情暫停2年半後，重啟交流的活動，也是「台灣及美國文化界重要的盛事」。李永得指出，在台美於經濟、外交等交流更為緊密的此刻，雲門在鄭宗龍的帶領下將赴6個城市，進行10場巡演，一定能成為台美交流重要的關鍵，為台美注入更多「文化的力量」。
文化部表示，疫情讓全球表演的實體活動幾乎停擺，但也開發出不同於以往的呈現形式，文化部即曾透過駐紐約辦事處台北文化中心與雲門舞集籌製《十三聲》創作溯源影片，以芝加哥大劇院的網路平台播映，讓暫時無法欣賞演出的美國觀眾，先透過影片了解創作背景，以及舞作中汲取的在地文化元素。
駐洛杉磯辦事處台灣書院則和美西表演藝術經紀人協會（Western Arts Alliance, WAA）合辦線上講座，邀請鄭宗龍、史丹佛大學音樂廳行政總監交流疫情下的創作心得。
雲門舞集將從10月1日至30日，赴美六城巡演10場次及舉辦大師班活動，演出地點依序為德州休士頓沃桑戲劇中心庫倫劇院、加州史丹佛大學紀念大劇院、芝加哥大劇院、華府甘迺迪表演藝術中心艾森豪劇院、加州柯斯塔梅莎市瑟格爾斯特羅姆藝術中心，以及加州大學柏克萊分校哲勒巴劇院，售票細節可至以上演出場館查詢，或到雲門官網查詢。