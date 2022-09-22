台南市議員攜手長照福利協會 小確幸懐舊市集關懷弱勢童

台南市社區關懷長照福利協會理事長郭涵妤表示，將近

年的疫情改變人們原本的生活模式

，台南市社區關懷長照福利協會透過議員蔡旺詮服務處與台南市政府社會局的協助，舉辦「小確幸懷舊市集」，邀請台南各知名攤商與公益團體來共襄盛舉，藉此讓民眾重新回味六、七年級時代的童玩與懷舊小點，再搭配由環宇基金會的偏鄉孩子暖心製作的「幸福時光機」，透過由孩子們親手做的明信片，讓民眾提筆寫下給

年後自己的幸福字句，投遞到幸福時光郵筒中，在

年後回味當下的幸福。活動現場也邀請重機與旗袍換裝等活動，供民眾拍照同樂。