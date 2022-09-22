台南市議員攜手長照福利協會 小確幸懐舊市集關懷弱勢童

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台南市議員蔡旺詮表示，非常感謝社區關懷長照福利協會與台南市社會局等單位的努力，促成本次富有意義的公益活動。當天現場會有孩子們手繪明信片，寄給1年後的自己，透過「時光機」的活動，來陪伴孩子成長。希望民眾能一起參與，共同關懷弱勢孩童。
台南市社區關懷長照福利協會理事長郭涵妤表示，將近3年的疫情改變人們原本的生活模式，台南市社區關懷長照福利協會透過議員蔡旺詮服務處與台南市政府社會局的協助，舉辦「小確幸懷舊市集」，邀請台南各知名攤商與公益團體來共襄盛舉，藉此讓民眾重新回味六、七年級時代的童玩與懷舊小點，再搭配由環宇基金會的偏鄉孩子暖心製作的「幸福時光機」，透過由孩子們親手做的明信片，讓民眾提筆寫下給1年後自己的幸福字句，投遞到幸福時光郵筒中，在1年後回味當下的幸福。活動現場也邀請重機與旗袍換裝等活動，供民眾拍照同樂。
環宇國際文教基金會公關主任尹承莉表示，感謝蔡旺詮議員與社區關懷長照福利協會，小朋友無法選擇自己的出身，但透過本次活動，孩子們的烏克麗麗表演與手作義賣，可以展現孩子們的天賦，幫孩子找回自信，顯現孩子才藝，別具意義。
最後蔡旺詮也提到，感謝社團法人台南市社區關懷長照福利協會、台南市政府社會局、台南市口才協會、社團法人台南市脊髓損傷協會、社團法人環宇國際文教基金會、社團法人台南市腦性麻痺之友協會、台南市紋身從業人員職業工會、國際同濟會台灣總會-中A區-金鼎會等單位的鼎力支持，讓社會看見弱勢兒童的需求，促成本次富有意義的公益活動，也誠摯邀請大家，10月1日與2日，一起來關心弱勢兒童。