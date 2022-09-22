爭取參與ICAO　民航局將組團赴加拿大雙邊會談

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為展現臺灣參與ICAO決心，並掌握重要民航議題發展，今年仍將由民航局組團前往蒙特婁，籲請各國及民航相關國際組織支持我專業、有意義參與ICAO，並把握機會與其進行雙邊會談、感謝其長期支持與協助、尋求與其民航技術合作、交流機會等。ICAO成立之宗旨與目的，在發展國際航空之原則及技術，並促成國際空中運輸之規劃及發展，以確保全世界國際民用航空安全及有序之成長。
民航局表示，旗下管理的「臺北飛航情報區」(Taipei Flight Information Region)是ICAO全球300多個飛航情報區不可或缺的一部分，且位處東北亞與東南亞空中交通要衝，作為國際民航社群的重要利益關係者，臺灣克盡維護飛安職責，並盡力符合ICAO標準及建議措施。由8月初所發生中國大陸在臺北飛航情報區劃設臨時危險區的案例顯示，不論從風險管控或安全管理的角度，ICAO更應讓民航局與全球每一個FIR的民航主管機關一樣，參與ICAO，以確保全球使用Taipei FlR所有航機與乘客的飛航安全與效率。
民航局強調，身為國際社會之一員，我國有保障區域及全球飛航安全之責任。ICAO因應後疫情之民航復甦，以「Reconnecting the World」為推展目標，應是納我參與ICAO的最佳時機。相信民航局可以專業、有意義參與ICAO並分享經驗，為ICAO民航安全無縫網絡目標做出貢獻。