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爭取參與ICAO　民航局將組團赴加拿大雙邊會談

▲國際民航組織（ICAO）大會即將召開，為展現參與決心，民航局今（22）日宣布將組團前往加拿大蒙特婁。（示意圖／NOWnews資料照）
▲國際民航組織（ICAO）大會即將召開，為展現參與決心，民航局今（22）日宣布將組團前往加拿大蒙特婁。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-09-22 16:44:45

國際民航組織（ICAO）大會即將召開，臺灣至今仍未獲邀，但為展現參與決心，民航局今（22）日宣布，仍將組團前往加拿大蒙特婁，與各國代表及專業民航組織舉行雙邊會談，向支持我國參與ICAO的國家表達感謝，尋求與其進行民航技術合作交流機會。

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第41屆ICAO大會將於9月27日起於加拿大蒙特婁召開，以「重新連結世界」（Reconnecting the world）為題，彰顯國際民航社群所有利益關係者協同合作之重要，及各界對疫後復甦之期待。交通部長王國材已投書多國主流媒體，呼籲國際社會支持臺灣參與ICAO；交通部民用航空局林國顯局長亦致函ICAO理事會主席Salvatore Sciacchitano先生，正式表達盼受邀出席意願，但很遺憾的，迄今尚未收到出席邀請。

為展現臺灣參與ICAO決心，並掌握重要民航議題發展，今年仍將由民航局組團前往蒙特婁，籲請各國及民航相關國際組織支持我專業、有意義參與ICAO，並把握機會與其進行雙邊會談、感謝其長期支持與協助、尋求與其民航技術合作、交流機會等。ICAO成立之宗旨與目的，在發展國際航空之原則及技術，並促成國際空中運輸之規劃及發展，以確保全世界國際民用航空安全及有序之成長。

民航局表示，旗下管理的「臺北飛航情報區」(Taipei Flight Information Region)是ICAO全球300多個飛航情報區不可或缺的一部分，且位處東北亞與東南亞空中交通要衝，作為國際民航社群的重要利益關係者，臺灣克盡維護飛安職責，並盡力符合ICAO標準及建議措施。由8月初所發生中國大陸在臺北飛航情報區劃設臨時危險區的案例顯示，不論從風險管控或安全管理的角度，ICAO更應讓民航局與全球每一個FIR的民航主管機關一樣，參與ICAO，以確保全球使用Taipei FlR所有航機與乘客的飛航安全與效率。

民航局強調，身為國際社會之一員，我國有保障區域及全球飛航安全之責任。ICAO因應後疫情之民航復甦，以「Reconnecting the World」為推展目標，應是納我參與ICAO的最佳時機。相信民航局可以專業、有意義參與ICAO並分享經驗，為ICAO民航安全無縫網絡目標做出貢獻。

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