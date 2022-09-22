24小時內恐再現雙颱！明午後變天 週末北部「雨彈炸裂」
前一波東北風剛離開，今（22）日上半天全台天氣和昨（21）日相比，溫度略微上升，降雨明顯趨緩，中央氣象局表示，今日晚間到明（23）日清晨的狀況仍差不多，入夜稍微有些涼意，但到了明日下半天開始新一波東北風增強靠近台灣，沿岸的風力會逐漸變大，雖然溫度上並無太大差異，但明晚會開始帶來比較多的水氣，屆時桃園以北、宜蘭、花蓮地區會開始有雨勢。週六（9/23）基隆北海岸、台北山區更要嚴防局部大雨的發生，預計明天這波東北風會持續影響至下週日（9/24），週一過後逐漸減弱。另外，目前西北太平洋上有2個熱帶性低氣壓生成，氣象局預估在未來24小時內可能陸續發展成為輕度颱風，但目前預期對台灣陸地天氣影響並不大。
目前在日本南方海面上的熱帶性低氣壓，預計最快今晚到明天上午有機會發展成為輕度颱風，一旦生成將是今年第15號颱風，中文譯名為「塔拉斯」（Talas，菲律賓命名，原意為「銳利」）。而在菲律賓東方海面上今日下午也有有一個熱帶性低氣壓生成，由於結構相當紮實，預計未來24小時內同樣有機會發展成為輕度颱風，中文譯名為「諾盧」（Noru，韓國命名，原意為「鹿」）。目前這兩個熱帶性低氣壓都向西北方移動，前者將往日本方向移動，對台灣陸地沒有影響；後者雖直接影響台灣陸地天氣機率較低，但外圍環流週末可能會為台灣陸地帶來水氣，導致北部、東北部地區天氣不穩定。
氣象局預報員黃恩鴻表示，入秋後早晚氣溫較低，今日最低溫在苗栗攝氏18度，由於東北風減弱，白天氣溫明顯有回升，各地大約在攝氏31~33度。不過明日起東北風增強，但溫度上雖然變動不大，只需日夜溫差可能會比前幾天更明顯，早出晚歸的民眾要留意。降雨方面，明日下午東北風增強後，將夾帶比較多的水氣，桃園以北、宜蘭、花蓮明晚就需注意降雨發生，週六影響更加明顯，基隆北海岸、台北山區需留意局部大雨，直到週一才會比較趨緩。
黃恩鴻指出，這波東北風最主要的影響可能還是強風，明日上午起，臺灣北部、東半部海面及臺灣海峽南部平均風力將增強至6級，最大陣風8級；東北風下午增強後，臺灣附近其他各海面平均風力將增強至6~7級，最大陣風9級。氣象局預估，這波東北風將影響至週末，週一、週二開始偏向東風，各地天氣就會較為好轉，變成多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨的型態。
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