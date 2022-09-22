解封準備好了！4大旅遊業者早鳥優惠整理：京阪機酒83折

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堪稱台灣旅遊業龍頭的雄獅旅行社，得知國門逐步開放消息相當振奮，業者表示：「雄獅早已開始積極整備出境旅遊人力，盤點相關資源，做好準備迎接出境旅遊開啟的那一天。」對於台灣逐步邁向解封，雄獅旅遊替民眾整理出超優惠旅遊清單，「將主打滑雪、泡湯、跨年、農曆新年假期等熱門旅遊商品」。
雄獅自由行商品也已上架販售，像是「德國慕尼黑首航機加酒7日」及「義大利米蘭機加酒10天」，旅客將搭乘長榮航空班機直飛，加碼贈送機場至飯店來回接駁，以及慕尼黑或米蘭一日遊行程，每人最低價42,900元起；國人最喜愛的日本自由行商品則可藉由雄獅旅遊東京公司提供「受付濟證+1千萬防疫保險」包套服務，民眾只要自行處理電子簽證就能輕鬆飛東京玩！
Klook
2022年開始有越來越多台灣旅客在觀望出國旅行的可能性及時間點，Klook發現，6、7月開始國外旅遊體驗與活動的流量，以每周1.5至2倍快速竄升。Klook統計顯示，泰國為人氣最高的目的地，因此趁勢推出「好想出國」的優惠活動，泰國、紐澳等熱門目的地體驗活動門票5折起，行程包含曼谷近郊的古城76府與象神博物館通票、曼谷水上市場一日遊等。國人最愛的日本也有超甜價，Klook「好久不見日本，早鳥83折」提供民眾日本早鳥優惠83折與東京大阪機加酒等行程，讓迫不急待的你輕鬆出國。
KKday
KKday鎖定台灣國內大量「哈韓、哈日族」，在邊境逐步開放之際，推出日韓機加酒自由行4日，最超值22,900元起。因應疫後新型態旅遊也將首推「沖繩耍廢包車自主遊4日」，強調「耍廢」就能深遊日本，「4人成行隨時出發 」、「行程寬鬆睡飽再走」、「深度體驗行程自由」、「深入秘境不受限」，讓你不只玩得輕鬆更能好好放鬆！未來也會推出東京、大阪、北海道、九州等地「耍廢遊」，有興趣民眾可密切關注。
至於韓國旅遊方面，KKday除了機加酒套裝行程外，也鎖定秋冬旺季，主打賞楓滑雪限定行程9折優惠。KKday也推出日本、韓國、泰國「航空聯票」，讓旅客可以一次打包旅遊必備商品，並搭配來回機票、熱門飯店、景點、交通票券等，最超值13,558元起；另目前KKday全球已備好超過30萬種在地深度旅遊體驗商品，與你重拾海外旅遊的美好！
易遊網
因今年上半年很多人就開始預測下半年就會開放，所以不管在國際機票、訂房或是團體旅遊方面，易遊網早前就已做好準備。像是自由行方面，機票、訂房持續優化系統、擴增票源房源，提升旅客使用經驗，並且現在也有推出機票、訂房的折扣碼刺激銷售買氣；另團體旅遊部分，業者表示：「商品從7月開始就已陸續上架，並隨季節性內容定期更新，以因應解禁政策隨時開放，現階段是提供旅客可以進行預約報名(不收取訂金)，並享有優惠價格。」待出團禁令解除，易遊網也將會以最短時間開放銷售訂位，團費也將恢復原價，超多優惠民眾要買要快！