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黃子佼走金鐘紅毯「想當第一帥」　拒絕揪孟耿如原因曝光

▲黃子佼渴望當金鐘紅毯第一帥，拒絕揪孟耿如原因曝光。（圖／SCOTTISH HOUSE 提供）
▲黃子佼渴望當金鐘紅毯第一帥，拒絕揪孟耿如原因曝光。（圖／SCOTTISH HOUSE 提供）

記者侯家瑜/台北報導

2022-09-22 16:47:53

黃子佼今（22）日出席服飾品牌、家電合作的活動，雖然女兒黃玉米已經4個月大，但沒有考慮下月金鐘獎要帶女兒走紅毯，還笑說由於這次頒獎典禮分2天，比較不會遇到戲劇圈的男神，舉例吳慷仁、楊祐寧和邱澤，所以有望角逐「紅毯第一帥」。黃子佼也坦言星光大道不會牽上老婆孟耿如，並解釋夫妻倆鮮少同台的原因。

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黃子佼與孟耿如是演藝圈模範夫妻檔，但幾乎沒有同台，或是合體代言育兒、親子用品，就連閃照也相當少，黃子佼解釋：「畢竟耿如之後還是會回歸拍戲，不想在她拍情感戲時，讓觀眾不自覺的把我設定成她的另一半。」為了讓觀眾入戲，黃子佼和孟耿如秉持專業，檯面上減少合體機會，私下也把閃照減量，相當敬業，且夫妻倆在溝通後，目前已達成共識，黃子佼更開玩笑表示修杰楷、賈靜雯夫妻是勁敵，「沒有啦！這圈子很多幸福的夫妻檔，大家輪流亮相。」

▲黃子佼解釋顯少同台老婆原因。（圖／SCOTTISH HOUSE 提供）
▲黃子佼解釋顯少同台老婆原因。（圖／SCOTTISH HOUSE 提供）
回憶起過去4個月育女心甘苦，黃子佼甘之如飴，不過當被問到是否打算趁勝追擊生第二胎，黃子佼坦言自己老婆孟耿如前陣子無意間跟他提到保母續約事宜時，竟意外打開夫妻倆生第二胎的話題，他笑說：「耿如說為了要留下保母（以玉米上幼稚園後來算），得趕在明年7月前懷上『二寶』，結果我腦中頓時閃過玉米這4個月發生的事，都要重來一遍，決定先跳過這話題！」

▲孟耿如（右）與老公黃子佼熱愛分享女兒「小玉米」的日常生活。（圖／翻攝自孟耿如IG）
▲孟耿如（右）與黃子佼是演藝圈模範夫妻檔。（圖／孟耿如IG）

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