鐵皮屋當軍火庫！驚見M203榴彈槍　孫藏大批槍彈阿嬤嚇傻

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警方表示，尤男警覺性高，平時以阿嬤的老舊鐵皮屋作為藏身處，該處周遭為墓園、平房，地理位置相當偏僻；現場人員以地毯式搜索，在鐵皮屋天花板夾層內發現黑色手提袋，袋內裝有長短槍7把及大批子彈，其中包含罕見的美制M203榴彈槍。
警方指出，M203可輕易摧毀戰車，有效射程約200至300公尺，摧毀範圍達10公尺，威力宛如小型迫擊砲一般；尤男供稱這批槍彈是過世友人寄藏的；尤男阿嬤得知金孫竟在鐵皮屋內藏有多枝槍械，當場嚇壞，直喊「自己不知道」，不敢置信。
最終警方扣案證物包含，榴彈槍1支、步槍1支、手槍5支，以及槍榴彈13顆、步槍子彈42顆、手槍子彈302顆，另外還有第三級毒品K他命1包（毛重50公克）及毒品咖啡包194包（毛重787.5公克）；全案詢問後，以違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，將尤姓犯嫌及邱姓友人等2人解送台灣橋頭地方檢察署偵辦。（編輯：孫唯容）
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