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鐵皮屋當軍火庫！驚見M203榴彈槍　孫藏大批槍彈阿嬤嚇傻

▲警方在天花板夾層查獲長短槍7把及大批子彈，其中包含罕見的美制M203榴彈槍，火力強大到可以摧毀戰車。（圖／翻攝畫面）
▲警方在天花板夾層查獲長短槍7把及大批子彈，其中包含罕見的美制M203榴彈槍，火力強大到可以摧毀戰車。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-09-22 17:28:42

高雄鳥松區處偏僻地帶的一間鐵皮屋，竟然是軍火庫！尤姓男子（27歲）涉嫌非法持有槍彈及毒品，他將大批軍火藏在阿嬤的老舊鐵皮屋中，高雄市刑大組成專案小組跟監數月，終於逮捕尤男，並在天花板夾層查獲長短槍7把及大批子彈，其中包含罕見的美制M203榴彈槍，火力強大到可以摧毀戰車；阿嬤得知金孫私藏強大火力當場嚇壞，尤男經檢方訊後聲押禁見獲准。

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▲（圖／翻攝畫面）
▲罕見的美制M203榴彈槍。（圖／翻攝畫面）
高市刑大偵查第四隊查知尤男疑似非法持有槍彈及毒品，經專案小組數月跟監、埋伏，並喬裝成墓園工人、撿骨師後隱身暗處，趁尤男要外出時，出示搜索票後，以警力控制現場，當場查獲榴彈槍、步槍、手槍、子彈、毒品等贓證物，同時逮捕在場另名邱姓犯嫌。

警方表示，尤男警覺性高，平時以阿嬤的老舊鐵皮屋作為藏身處，該處周遭為墓園、平房，地理位置相當偏僻；現場人員以地毯式搜索，在鐵皮屋天花板夾層內發現黑色手提袋，袋內裝有長短槍7把及大批子彈，其中包含罕見的美制M203榴彈槍。

警方指出，M203可輕易摧毀戰車，有效射程約200至300公尺，摧毀範圍達10公尺，威力宛如小型迫擊砲一般；尤男供稱這批槍彈是過世友人寄藏的；尤男阿嬤得知金孫竟在鐵皮屋內藏有多枝槍械，當場嚇壞，直喊「自己不知道」，不敢置信。

▲（圖／翻攝畫面）
▲警方查扣證物。（圖／翻攝畫面）
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▲警方查扣證物。（圖／翻攝畫面）
最終警方扣案證物包含，榴彈槍1支、步槍1支、手槍5支，以及槍榴彈13顆、步槍子彈42顆、手槍子彈302顆，另外還有第三級毒品K他命1包（毛重50公克）及毒品咖啡包194包（毛重787.5公克）；全案詢問後，以違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，將尤姓犯嫌及邱姓友人等2人解送台灣橋頭地方檢察署偵辦。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
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