0+7立馬衝日本？達人行前重點溫習：「這類人」快搶機票
台灣最快有望於10/13日開始施行入境者免居檢「0+7」，讓許多民眾陸續開始規劃出國行程，考量到日本為台人旅遊首選，《NOWnews今日新聞》特別詢問機票、旅遊專家意見，整理出想衝第一波出國的民眾該注意的重點，畢竟快3年沒出國，很多事情得重新適應。達人們特別提醒民眾旅遊不便險、海外醫療險相當重要，出門前務必要先準備投保；至於目前機票價格走勢，若是預計在冬季的旺季時段出國最好提前預訂，先下手為強，「畢竟未來只會持續上漲」，但如果你的時間比較彈性，也不想跟別人搶，可以考慮觀望一段時間後再下手，搞不好可以撿到便宜。
日本一向為台灣民眾出國的熱門選擇，國門開放後該不該第一時間就衝？機票獵人蓋瑞哥建議，日本廉價航空票價目前約落在8千元上下，疫情前若非促銷的合理價格為6千至7千，現在去是可以接受的價差，尤其是預計在熱門時段，如明年春節、清明節、端午連假，相信去日本的旅客只會更多，機票價格預估將持續上漲，可先提早按照行程訂購機票、住宿。如果考量到疫情不確定因素大，則是建議購買傳統航空機票，或者是廉價航空加價可改退的機票類型。
但若是時間彈性大，預計會在淡季選擇到日本旅遊的民眾，等到明年第2季之後，隨著旅遊意願上升、更多國家鬆綁限制，機票價格有望回到更優惠的價格。蓋瑞哥也提到，雖然目前日、韓航班都陸續恢復正常，但為了避免臨時停飛的困擾，「旅遊不便險」建議是一定要買的。他也提供自己的小撇步，那就是比起購買單一保險公司的高額不便險，分開購買2家保險公司的小額不便險，更能夠申請到較好的理賠金額。
至於該自由行還是跟團，台大醫院感染科前醫師、日本旅遊達人林氏璧建議，若是日語溝通無礙可選擇自由行，但如果擔心不幸染疫、需要醫療資源的幫忙，建議跟團會有領隊、導遊協助溝通。他也提醒，除了旅遊不便險外，雖然國內保險公司陸續停售旅遊平安險的海外突發疾病險，但實際上可以在日本當地購買旅遊相關醫療險，並且申請介面多有中文介面，若民眾赴日感染COVID-19才能得到相對應的保障。