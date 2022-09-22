8月失業率3.79%創10個月高 主計總處：畢業生尋職潮發酵
行政院主計總處今（22）日發布8月失業率為3.79%，較7月上升0.01個百分點，刷新10個月新高；不過，經季節調整後失業率為3.67%，較7月下降0.01個百分點。主計處總處解釋，因應屆畢業生持續投入尋職行列，加上按年齡層觀察，又以20至24歲者佔13.06%為首，多為初次尋職，且處職場調適階段，導致失業率較高。此外，有6.4萬人超過1年沒有工作，較上月增加1.1萬人。
主計總處指出，8月失業人數為44萬9千人，較7月增加1千人，官員解釋，受應屆畢業生持續投入尋職行列影響，初次尋職失業者增加5千人，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者則減5千人；與去年同月比較，失業人數減少5萬6千人。
8月失業率3.79％，較上月增加0.01個百分點；經過季節調整後，失業率為3.67％，較7月下降0.01個百分，不過仍高於南韓的2.5％。
按教育程度別觀察，以大學程度者失業率5.50%最高，高級中等及研究所程度者分別為3.41%及2.81%；若按年齡層觀察，又以20至24歲者佔13.06%為首，多為初次尋職，且處職場調適階段，導致失業率較高。
值得一提的是，根據主計總處資料顯示，8月失業週數平均為21週，較7月延長0.6週。失業期間長達1年以上的失業人數總計6.4萬人，較7月增加1.1萬人，較去年同月增加1.6萬人。