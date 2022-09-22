從論文爭議到戰學歷 大數據：高虹安得票率不減反增1.7%
民眾黨新竹市長參選人高虹安博士論文日前遭周刊爆料指涉抄襲，高虹安則拿出美國辛辛大學校方回函大動作反駁抄襲。不過，高虹安9月20日在記者會上一席「不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水」言論引發批評，高也為此特別錄製影片向校方致歉。
從博士論文抄襲爭議到戰學歷，是否連帶影響選情？TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，監測新竹市長每日投票率預估值。結果顯現，9月20日：高虹安34.7%、沈慧虹32.5%、林耕仁32.7%、9月21日：高虹安36.3%、沈慧虹31.1%、林耕仁32.6%、9月22日：高虹安36.4%、沈慧虹31.0%、林耕仁32.6%。
TPOC認為，記者會後高虹安預估投票率2天內上升1.7%、沈慧虹下降1.5%、林耕仁存在感低，預測得票率持平。TPOC強調，當議題攻防主軸走到「學歷歧視」、「傷害中華大學師生的心」後，勝負基本已定，畢竟跟高虹安比起來，真正讓中華大學蒙羞的人，正是因抄襲而被撤銷學位的林智堅。
TPOC進一步分析，據網路數據發現，近兩日高虹安負面聲量的來源，大多集中在深綠相關的臉書粉絲團與臉書社團，但從預估得票率的變化來看，攻擊高虹安「態度傲慢」、「學歷歧視」，甚至是「辛辛那提大學排名不夠好」等，「並沒有辦法引起中間選民認同」，綠營側翼對高虹安群起圍攻，最終只淪為同溫層自嗨。
不過，TPOC也提到，較藍綠在新竹市有基本盤支撐，高虹安較為弱勢，且綠營基層在這次攻防實戰後整個熱了起來，高雖在這一波攻防中賺進大量聲量，但若無法有效催高投票率，將聲量轉化為選票，縱使支持度再高，「選情實在不是十拿九穩」。